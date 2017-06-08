«مطارات دبي» تختار حلول التخطيط الآلي من «كوينتيك»

دبي (الاتحاد)

اختارت مؤسسة مطارات دبي شركة «كوينتيك»، التابعة لشركة «داسولت سيستمز» والرائدة عالمياً في مجال تخطيط وتحسين سلسلة الإمداد («سي إس بيه أند أو»)، من أجل تخطيط وتنظيم مواردها الثابتة في كلّ من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال». ويسهم حل «كوينتيك» بأتمتة عملية التخطيط لمواقف المطارات، والبوابات، ومنصات نقل الأمتعة، ومنضدات تسجيل الوصول بهدف زيادة الكفاءة والموثوقية وتعزيز رضا المسافرين بشكل عام. وبدأ استخدام الحل فعلياً في مطار دبي الدولي في 18 أبريل، على أن يُطبّق قريباً في مطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال».

ويعدّ مطار دبي الدولي أكثر مطارات العالم ازدحاماً من حيث عدد المسافرين الدوليين. وتستخدم المطار أكثر من 90 شركة طيران، حيث تسيّر رحلات إلى 240 وجهة في القارات الست.

وقال فرانك ماكروري، نائب الرئيس الأول للعمليات في مؤسسة مطارات دبي: «إننا نهدف إلى تقديم تجربة عالمية المستوى لشركات الطيران التي تستخدم مطاراتنا والركاب الذين تنقلهم. وستمكّننا شركة ’كوينتيك‘ من الاستفادة إلى أقصى حدّ من مواردنا الثابتة الحالية والاستعداد للتوسعات المستقبلية».

وتتيح «كوينتيك» التخطيط الآلي للموارد الثابتة في مطار دبي الدولي. وتوفر لمخططي المطار رؤية كاملة لتخصيص الموارد التي تشمل 260 موقفاً و143 بوابة، و561 منضدة لتسجيل الدخول، و28 منصة لنقل الأمتعة. كما تسمح لهم بتكييف هذا التخصيص ليتناسب مع رغبات شركات الطيران المحددة وتعزيز انسيابية تدفق الركاب.

ويشير تحسن تدفق الركاب إلى قدرة المطارين على التعامل مع حركة المرور المتزايدة من دون التضحية براحة الركاب. من جانبه، قال عبد الرزاق ميقاتي، المدير العام لشركة «دي تي بيه»، شريك التنفيذ لمطارات دبي: «حلّ «كوينتيك» قادر أيضاً على تولّي حسابات 40 رحلة في الثانية والاستفادة من المعلومات من مصادر متعددة من أجل تحسين عملية التشغيل الآلي. وتعتبر هذه القدرات بالغة الأهمية، بحيث شهد مطار دبي الدولي زيادة بنسبة 7.4% في حركة المرور في الربع الأول من هذا العام، وارتفعت حركة المسافرين بنسبة 29.5% في مطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال» في الفترة نفسها».