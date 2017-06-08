«مطارات دبي» تختار حلول التخطيط الآلي من «كوينتيك»

دبي (الاتحاد)
اختارت مؤسسة مطارات دبي شركة «كوينتيك»، التابعة لشركة «داسولت سيستمز» والرائدة عالمياً في مجال تخطيط وتحسين سلسلة الإمداد («سي إس بيه أند أو»)، من أجل تخطيط وتنظيم مواردها الثابتة في كلّ من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال». ويسهم حل «كوينتيك» بأتمتة عملية التخطيط لمواقف المطارات، والبوابات، ومنصات نقل الأمتعة، ومنضدات تسجيل الوصول بهدف زيادة الكفاءة والموثوقية وتعزيز رضا المسافرين بشكل عام. وبدأ استخدام الحل فعلياً في مطار دبي الدولي في 18 أبريل، على أن يُطبّق قريباً في مطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال».
ويعدّ مطار دبي الدولي أكثر مطارات العالم ازدحاماً من حيث عدد المسافرين الدوليين. وتستخدم المطار أكثر من 90 شركة طيران، حيث تسيّر رحلات إلى 240 وجهة في القارات الست.
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وتتيح «كوينتيك» التخطيط الآلي للموارد الثابتة في مطار دبي الدولي. وتوفر لمخططي المطار رؤية كاملة لتخصيص الموارد التي تشمل 260 موقفاً و143 بوابة، و561 منضدة لتسجيل الدخول، و28 منصة لنقل الأمتعة. كما تسمح لهم بتكييف هذا التخصيص ليتناسب مع رغبات شركات الطيران المحددة وتعزيز انسيابية تدفق الركاب.
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