عجمان (الاتحاد)

شهد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية ورئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، حفل الإفطار الرمضاني السنوي، الذي أقيم مؤخرا بمنطقة الزورا، بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.

حضر حفل الإفطار، كل من صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، ويافع الفرج مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.

وجاء هذا الحفل بهدف تعزيز التواصل بين كافة موظفي الجهتين، من خلال نشر الألفة وتعزيز القيم الاجتماعية بين المسؤولين والموظفين، والاحتفاء بأجواء شهر رمضان المبارك.

وهنأ النعيمي الموظفين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعيده الله عليهم بالخير واليمن والبركات، مشيداً بجهودهم المبذولة.

كما أعرب عن شكره للجميع لمساهمتهم في تحقيق الإنجازات، مشدداً على أهمية هذه المبادرات المجتمعية في الشهر الفضيل التي تعكس الصورة الإيجابية عن العلاقات الاجتماعية بين الموظفين ضمن أجواء تسودها المحبة والتآلف والترابط الاجتماعي.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «يسهم حفل الإفطار الذي يقام سنوياً تحت رعاية وحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي في تعزيز معاني التواصل والرحمة في الأيام الفضيلة، حيث تعتبر مبادرة حفل الإفطار في رمضان جزءاً من المبادرات المسؤولية المجتمعية، التي نهدف من خلالها إلى تجديد التواصل مع المسؤولين، وغرس المودة بين الموظفين، وترسيخ روح الفريق الواحد والترابط الأخوي، ونشر المحبة والإخاء بين الموظفين والإدارة العليا».

من جانبه، أكد يافع الفرج مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أهمية هذه اللقاءات وأثرها الإيجابي على الموظفين وتوطيد العلاقات فيما بينهم بعيداً عن روتين العمل اليومي.