الإمارات الثالثة عالمياً في متوسط سرعة الإنترنت

دبي (الاتحاد)

احتلّت الإمارات المركز الثالث عالمياً في سرعة الإنترنت بعد تسجيلها متوسط سرعة الاتصال القصوى والبالغ 81.1 ميجابايت في الثانية، بزيادة قدرها 34% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب تقرير حالة الإنترنت للربع الأول 2017 الصادر عن مؤسسة أكاياما العالمية.

ووفق التقرير، سجّلت 6 بلدان من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا التي شملها الاستبيان متوسطًا لسرعات الاتصال القصوى بلغ 50 ميجابايت في الثانية على الأقل في الربع الأول للعام 2017 (مقابل 4 في الربع الثالث للعام 2016، وهي المرة الأخيرة التي تم فيها نشر هذا المقياس في تقرير حالة الإنترنت)، وسجلت 10 بلدان سرعات بمعدل 25 ميجابايت في الثانية (مقابل 8 في الربع الثالث للعام 2016).

وفي الربع الأول للعام 2017، اتصل أكثر من 814 مليون عنوان فريد من IPv4 بنظام Akamai الأساسي الذكي، ما يمثل زيادةً قدرها 0.7% مقارنةً بالربع الأول للعام 2016.

حافظت بلجيكا على مركز الريادة على المستوى العالمي في اعتماد IPv6، مع حدوث 38% من اتصالاتها مع Akamai عبر IPv6 (أقل بنسبة 19% من الربع السابق).

في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سجلت كينيا أعلى متوسط لسرعات الإنترنت للأجهزة المحمولة بمعدل 13.7 ميجابايت في الثانية، وسجلت الإمارات متوسطاً لسرعات اتصال الإنترنت للأجهزة المحمولة بلغ 10 ميجابايت في الثانية.