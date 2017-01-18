أبوظبي (الاتحاد)

استكملت «الاتحاد للطيران» وشركة التمويل الاستثمارات الفرنسية «ناتكسيس»، عملية بيع وإعادة تأجير طائرتي «إيرباص إيه 380» صناعة عام 2016 مملوكتين لشركات أغراض خاصة موجودة في سوق أبوظبي العالمي، أحدث مركز مالي دولي، حيث قامت «الاتحاد للطيران» بتأجير الطائرتين لمدة 12 عاماً.

وتعد هذه الصفقة الأولى من نوعها في مجال تمويل قطاع الطيران في سوق أبوظبي العالمي منذ إعلان السوق مؤخراً عن إجازة تطبيق معاهدة «كيب تاون» وبروتوكول الطائرات 2001 ضمن إطار عمله المتصل بالإعسار المالي، وذلك ضمن مساعيه ليصبح مركزاً مالياً لقطاع الطيران وإدارة الأصول في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تسهم اللوائح التنظيمية الجديدة في تعزيز مكانة سوق أبوظبي العالمي كسلطة تنظيمية دولية في الخدمات المالية لقطاع الطيران والخدمات المالية العالمية.

وتمثل الصفقة أول عقد تأجير تشغيلي لطائرات «إيرباص إيه 380» لدى «الاتحاد للطيران»، حيث يؤكد تملك الطائرتين من جانب شركتي أغراض خاصة في سوق أبوظبي العالمي، على تميز السوق في تقديم منظومة أدوات أغراض خاصة تتماشى مع أفضل ممارسات الهيئات الرقابية العالمية من حيث المزايا المقدمة، والتكلفة، وسهولة التأسيس.

وتم تمويل عقد التأجير الممتد لـ12 عاماً، عبر شرائح قرض من خلال بنوك إسلامية وتقليدية نظمته شركة «ناتكسيس»، التي تولت مهام المنظِّم الرئيس والوحيد، في حين تولى كل من بنك دبي الإسلامي، وبنك الخليج الأول، وبنك الاتحاد الوطني مهام المنظمين المشاركين. ويعقد سوق أبوظبي العالمي حالياً محادثات متقدمة مع شركة «ناتكسيس» لتأسيس منصة استثمارية للطيران في السوق، وذلك لاستهداف المستثمرين الباحثين عن تحقيق عوائد كبيرة بالدولار الأميركي، حيث يؤكد هذا التوجه على الالتزام سوق أبوظبي العالمي بتوفير البيئة المتكاملة والأدوات الضرورية لإنجاح الصفقات المتصلة بقطاع الطيران، واستقطاب المزيد من الشركات العالمية المرتبطة بعمليات التمويل والتأجير في قطاع الطيران لتعزيز أعمالهم في المنطقة انطلاقاً من سوق أبوظبي العالمي.