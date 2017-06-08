«ليالي رمضان» ينطلق في إكسبو الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت مساء أمس في مركز إكسبو الشارقة فعاليات «معرض ليالي رمضان» على مدى 16 يوماً ضمن «مهرجان رمضان الشارقة» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة للعام الثامن والعشرين على التوالي.

ويزخر معرض ليالي رمضان بالعديد من الأنشطة والفعاليات العائلية المتميّزة التي تُرضي مختلف أذواق مقيمي الإمارة وزوارها من كل الفئات العمرية للاحتفاء بالشهر الفضيل واختتامه باحتفالات عيد الفطر السعيد.

ويتميّز معرض ليالي رمضان بالعروضات المغرية والتخفيضات الجاذبة التي تصل نسبتها إلى 80% على تشكيلة واسعة وكبيرة من المنتجات التي تعرضها عشرات الجهات والمؤسسات المشاركة في هذا الحدث، حيث يتألق المعرض بمشاركة عدد من كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية المرموقة، كما يضم المعرض مساحة مخصصة لنخبة من أشهر المطاعم، بالإضافة إلى باقة مميزة من الأنشطة الترفيهية التي تهدف جميعها إلى منح الزوار تجربة رمضانية استثنائية هذا الموسم.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: «إن معرض ليالي رمضان يشكل فعالية عائلية متميزة في هذا الشهر الفضيل، ووجهة مثالية لآلاف المقيمين والزوار الباحثين عن أفضل الأماكن لقضاء أمسيات رمضانية هادئة وممتعة مع الأصدقاء وأفراد العائلة والتسوّق لعيد الفطر والاستمتاع بأطباق مختلف المطابخ العالمية، مع توفير الألعاب والأنشطة الترفيهية للأطفال». ويتيح معرض ليالي رمضان الفرصة الأمثل للاستفادة من الموسم، حيث تشهد الملابس ومنتجات الأدوات المنزلية والمعدات والتجهيزات الكهربائية تخفيضات هائلة على الأسعار. توقعت إحدى الدراسات الحديثة أن تحقق مبيعات التجزئة في شهر رمضان 30% نموا، مع توقعات باستمرار هذا التطور بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 7% حتى عام 2020.