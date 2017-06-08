المزروعي: 50 جيجا وات توفرها الطاقة النظيفــــة بحلول عام 2050

بكين (الاتحاد)

استعرض معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة، استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات 2050 ومساهمة الطاقة النظيفة فيها، والتي من المتوقع أن تصل إلى 50 جيجا وات بحلول عام 2050.

جاء ذلك، خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الوزاري الثامن للطاقة النظيفة والاجتماع الثاني لمهمة الابتكار، أمس في بكين بجمهورية الصين الشعبية. وأشار معالي الوزير إلى أهمية اجتماع الملتقى الوزاري للطاقة النظيفة، وأهمية اجتماع مهمة الابتكار كمنصة قيمة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال الطاقة النظيفة، وأن هذه المنصة تمثل مؤشراً قوياً على أهمية الطاقة النظيفة وتطبيقاتها المتنوعة، وأهمية وضع الحلول المرشدة لاستهلاك الطاقة في تقليل الانبعاثات والمحافظة على مصادر الطاقة الأحفورية.

كما تحدث معالي الوزير عن «مشروع الريادة» لالتقاط واستخدام ثاني أكسيد الكربون، وجهود دولة الإمارات في استخدام الفحم النظيف كأحد مصادر الطاقة، واستخدام الطاقة النووية كأحد مصادر الطاقة النظيفة.

وتم في هذا الاجتماع كذلك انضمام الإمارات لمبادرة ISGAN (International Smart Grid Action Network)) وهي بمثابة منصة مشاركة رفيعة المستوى بين حكومات الدول الأعضاء في الملتقى الوزاري للطاقة النظيفة، من أجل التعاون الدولي لتسريع تطوير ونشر تقنيات وأنظمة الشبكة الكهربائية الأكثر ذكاء في جميع أنحاء العالم.