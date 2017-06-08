مصر تدرس استمرار دعم أسعار الكهرباء حتى 2022

القاهرة (رويترز)

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري أمس إن بلاده تدرس استمرار دعم أسعار الكهرباء لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إضافية بدلاً من رفع الدعم نهائياً في 2019.

وبدأت مصر في يوليو 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على خمس سنوات.

وقال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء في اتصال هاتفي مع رويترز: «الهدف من دراسة تمديد خطة رفع الدعم عن الكهرباء هو تخفيف عبء زيادة الأسعار عن المواطنين».

وأقرت حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل نهاية مايو حزمة ضمان اجتماعي إضافية بنحو 45 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) في السنة المالية 2017-2018 لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم اليومية بعد موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر.