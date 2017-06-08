«موديز» تتوقع استقرار مستويات ربحية بنوك أبوظبي حتى 2019

مصطفى عبدالعظيم (الاتحاد)

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تحافظ بنوك أبوظبي على مستويات ربحية مستقرة بشكل كبير خلال الفترة من الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة، وأن تسجل عائدا على الأصول بنحو 1.6%، مرجحة أن يساعد ارتفاع عائدات القروض في التخفيف من تكلفة التمويل.

ونوهت الوكالة في تقرير أصدرته أمس، بالإجراءات التي تقوم بها بنوك أبوظبي لاستقرار الأرباح التشغيلية، مشيرة إلى أن انخفاض عدد العاملين في البنوك خلال الربع الأول بنسبة 6.8% مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي من شأنه أن ينعكس إيجابياً على الوضع الائتماني للبنوك، ويساعد على التخفيف من ارتفاع تكاليف التمويل ونفقات التخصيص خلال الفصول المقبلة.

وتوقعت الوكالة أن يتراوح نمو الائتمان خلال العام الحالي ما بين 3 إلى 5%، وبالتزامن مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي بنحو 1.9%، لافتة إلى قيام بنوك أبوظبي منذ تراجع أسعار النفط في العام 2014، بتكييف عملياتها وزيادة الرغبة في انتقائية المخاطر.

وأشارت الوكالة إلى تصدر بنك أبوظبي الأول ترتيب البنوك الأفضل من حيث مستويات الكفاءة قياساً على نسبة التكلفة إلى الدخل، كما في شهر مارس الماضي، حيث بلغت النسبة 30.2%، تلاه بنك الاتحاد الوطني بنسبة 30.9% ثم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 34.4%، لافتة إلى أن النسبة لدى هذه البنوك تعد الأقل من المتوسط العام في القطاع المصرفي في دولة الإمارات والمقدرة بنحو 36.8%.