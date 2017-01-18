«إلكترونية الشارقة» تعقد ورشة عمل للتعريف بـ «زاجل»

الشارقة (الاتحاد)

عقدت دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة، في مقرها الرئيس مؤخراً، الورشة التعريفية الخامسة بخدمة «زاجل» للمراسلات الرسمية الإلكترونية، بحضور عدد من ممثلي الدوائر الحكومية المحلية في الإمارة.

وتضمنت الورشة شرحاً لمميزات الخدمة، وأهمها أتمتة جميع الرسائل والمراسلات الحكومية، مع إمكانية تعقبها، ورصد انسيابها على نحو آمن وفاعل، بالإضافة إلى إضفاء الموثوقية على جميع المراسلات الحكومية، إذ إن الخدمة تتيح استخدام التواقيع الإلكترونية على الوثائق الحكومية، ونقلها عبر قنوات إلكترونية آمنة.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة: «تسعى الدائرة ضمن استراتيجيتها القائمة على تعزيز النهضة الرقمية في الشارقة، إلى تبني أحدث التقنيات وأكثرها أمناً وتطوراً، حتى نتمكن من توفير بنية تحتية متكاملة تدعم انتقالنا إلى بيئة مستقبلية داعمة للابتكار والإبداع بجميع أشكاله، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في هذا الصدد».

وأضاف الشيخ خالد: «تعتبر خدمة (زاجل) للمراسلات الرسمية الإلكترونية إحدى أهم الخدمات التي بدأت الدائرة تقديمها مؤخراً، وقد وصل عدد الدوائر الحكومية التي تستخدمها إلى ست، في وقت نشهد زيادة كبيرة في طلبات استخدامها، وقد هدفنا من خلال هذه الورشة التعريفية إلى إعطاء شركائنا من الدوائر والجهات الحكومية نبذة عن الخدمة ومميزاتها، وتدريبهم على استخدامها بالشكل الصحيح».