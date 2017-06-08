سحب مرسيدس بنز طراز 2014

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت مشاريع قرقاش وشركة الإمارات للسيارات بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد، عمليات استدعاء سيارات مرسيدس بنز الفئة C وGLK طراز عام 2014، بحسب تقرير عمليات الاسترداد الصادر أمس على موقع الوزارة.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المستهلك في وزارة الاقتصاد «إن أسباب سحب هذا الطراز يعود إلى أن شركة دايملر إيه جي اعتبرت أن مسمار موصلات التوجيه قد تم شده بطريقة خاطئة في بعض السيارات من هذه الفئة»، موضحاً أن الوزارة قامت بالتعاون مع مشاريع قرقاش وشركة الإمارات للسيارات بإبلاغ العملاء ببدء الفحص لجميع السيارات المعنية التي تم استيرادها إلى الإمارات مع إعفاء جميع عمليات الإصلاح من الرسوم.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي توافقاً مع حرص الوزارة على إجراء مراجعة مستمرة لجميع المنتجات في الدولة وتوفير الحماية اللازمة للعملاء.