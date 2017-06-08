إشادة رقمية بثنائي «ريّح المدام»

القاهرة (الاتحاد)

استطاع الثنائي أكرم حسني وأحمد فهمي جذب انتباه المشاهدين خلال الحلقات الأولى من مسلسل «ريّح المدام»، وحصلوا على إشادة رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا نجاح «الدويتو» الجديد بينهما. ووصف رواد لموقع التغريدات القصيرة «تويتر» الثنائي بـ«القنبلة الموقوتة»، مؤكدين أن فهمي أصبح أداؤه في الكوميديا رائعا، فيما وصفوا حسني بالاكتشاف والموهبة، وطالب البعض كلاً من الفنانين بأن يقدما أعمالاً مستقبلية كثيرة أخرى، لإضحاكهم كما يفعلون في «ريّح المدام».

ويشارك في بطولة المسلسل مي عمر ورجاء الجداوي، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج كريم العدل، وتتناول أحداثه عدداً من القضايا الاجتماعية في إطار كوميدي، على شكل حلقات متصلة منفصلة، حيث يجسد فهمي دور مخرج إعلانات، متزوج من «داليا» ويقع في عديد من المشاكل التي يحاول صديقه «بهجت»، الذي يجسد شخصيته أكرم حسني، حلها معه.