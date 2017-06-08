«هارون الرشيد».. عصر ازدهــــار الدولة العباسية

سعيد ياسين (القاهرة)

«يا ليالينا أعيدي روعة الأمس البعيد، عندما كانت أمة العرب، تشهد الدنيا عصرها الذهب، عصر هارون الرشيد، أمة كانت مُهابة، ذات بأس ومَهابة، حكمها شرقاً وغرباً بشموخ وصلابة».. مقدمة غنائية لخصت أحداث المسلسل الرمضاني الشهير «هارون الرشيد» الذي عرض عام 1997، وتناول قصة حياة الخليفة العباسي «هارون الرشيد»، وصور أيام الدولة العباسية ومجدها التاريخي، وركز على الجانب الشخصي من حياة «هارون الرشيد»، بداية من جلوسه على كرسي الخلافة بعد أن تمت البيعة له بعد وفاة أخيه الهادي في 14 ربيع الأول عام 170 من الهجرة، وجاء توليه للخلافة بداية لعصر جديد قوي ومزدهر في تاريخ الدولة العباسية، حيث كانت الدولة مترامية الأطراف متعددة الثقافات والعادات والأصول ما جعلها عرضة لظهور الفتن والمؤامرات والثورات، فتمكن الرشيد من مسك مقاليد الحكم بيد من حديد، كما فرض سيطرته على جميع الأنحاء المتفرقة من البلاد، وسعى بكامل طاقته أن يجعل منها دولة متقدمة في جميع المجالات، فشهد عصره نهضة شاملة وارتقاء هائلاً بالدولة، وهو ما يثبت أنه لم يكن رجلاً متجهاً نحو اللعب واللهو، بل كان قائداً وحاكماً يتمتع بعقل وفكر راجح تمكن من السيطرة على الأمور في دولته، ونهض بها علمياً وسياسياً واجتماعياً.

ومن أبطال المسلسل نور الشريف، وعبلة كامل، وأشرف عبدالغفور، ومحمود الجندي، ورشوان توفيق، وهدى سلطان، وهو من تأليف وأشعار عبدالسلام أمين، وإخراج أحمد توفيق، ووضع الألحان والموسيقا التصويرية عمار الشريعي، وغنى تيترات المقدمة والنهاية علي الحجار.

وقالت المخرجة المنفذة للعمل رباب حسين: إن المؤلف عبدالسلام أمين استند في كتابته للمسلسل إلى مصادر وكتب مهمة، منها: كتاب «هارون الرشيد» للكاتب أحمد أمين، وهو من الكتب القليلة التي تعرضت لهذه الشخصية بحياد، فهو خامس الخلفاء العباسيين وأشهرهم، وأكثرهم إثارة للجدل، وتعرض تاريخه للتشويه، رغم أنه كان أكثر خلفاء الدولة العباسية جهاداً وغزواً واهتماماً بالعلم والعلماء، وتناولته كتابات أشاعت عنه حب الترف والنساء بعيداً عن مسؤوليات الحكم، منها كتاب «الأغاني» للأصفهاني، والقليل منها أنصفه وتناول جوانب إيجابية خلال حكمه، مثل: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي، أما الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، فقال: إن شخصية «هارون الرشيد» تناقلت الألسنة عنه أنه عاش ليالي ألف ليلة وليلة من الترف والعشق، وأحياناً ترصد بعض جوانب التدين في حياته، رغم أنه كان معروفاً بجهاده واجتهاده في العبادة، وهو ما ذكرته كتب التاريخ الإسلامي ما بين مؤلفات الطبري وتاريخ ابن خلدون وغيرهما.