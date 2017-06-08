«هارون الرشيد».. عصر ازدهــــار الدولة العباسية

سعيد ياسين (القاهرة)
«يا ليالينا أعيدي روعة الأمس البعيد، عندما كانت أمة العرب، تشهد الدنيا عصرها الذهب، عصر هارون الرشيد، أمة كانت مُهابة، ذات بأس ومَهابة، حكمها شرقاً وغرباً بشموخ وصلابة».. مقدمة غنائية لخصت أحداث المسلسل الرمضاني الشهير «هارون الرشيد» الذي عرض عام 1997، وتناول قصة حياة الخليفة العباسي «هارون الرشيد»، وصور أيام الدولة العباسية ومجدها التاريخي، وركز على الجانب الشخصي من حياة «هارون الرشيد»، بداية من جلوسه على كرسي الخلافة بعد أن تمت البيعة له بعد وفاة أخيه الهادي في 14 ربيع الأول عام 170 من الهجرة، وجاء توليه للخلافة بداية لعصر جديد قوي ومزدهر في تاريخ الدولة العباسية، حيث كانت الدولة مترامية الأطراف متعددة الثقافات والعادات والأصول ما جعلها عرضة لظهور الفتن والمؤامرات والثورات، فتمكن الرشيد من مسك مقاليد الحكم بيد من حديد، كما فرض سيطرته على جميع الأنحاء المتفرقة من البلاد، وسعى بكامل طاقته أن يجعل منها دولة متقدمة في جميع المجالات، فشهد عصره نهضة شاملة وارتقاء هائلاً بالدولة، وهو ما يثبت أنه لم يكن رجلاً متجهاً نحو اللعب واللهو، بل كان قائداً وحاكماً يتمتع بعقل وفكر راجح تمكن من السيطرة على الأمور في دولته، ونهض بها علمياً وسياسياً واجتماعياً.
ومن أبطال المسلسل نور الشريف، وعبلة كامل، وأشرف عبدالغفور، ومحمود الجندي، ورشوان توفيق، وهدى سلطان، وهو من تأليف وأشعار عبدالسلام أمين، وإخراج أحمد توفيق، ووضع الألحان والموسيقا التصويرية عمار الشريعي، وغنى تيترات المقدمة والنهاية علي الحجار.
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