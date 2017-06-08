أوس الشرقي: «سيلفي 3» لا يخشى المنافسة في سباق رمضان

أحمد النجار (دبي)
قال المخرج أوس الشرقي إن مسلسل «سيلفي 3» يحمل قصصاً كثيرة طابعها كوميدي اجتماعي، وجميعها تختلف عن المواسم السابقة، مشيراً إلى أن هناك حلقات تتطرق لموضوعات حساسة تخص المجتمعات العربية والخليجية تحديداً، وتم تناولها بطريقة نقدية ساخرة.
وأكد في حوار أجرته معه «الاتحاد» أن «سيلفي 3» سيحتل المركز الأول في الأعمال الرمضانية، معتبرا مشاركة الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا اللمسة الأبرز في هذا الموسم، خصوصاً أنه لم يحل ضيف شرف في أي عمل سابق. وأكد أن «سيلفي 3» لا يخشى المنافسة في السباق الرمضاني لأنه ينافس نفسه، لهذا سيحظى بالمرتبة الأولى، ويتحدى النجاحات السابقة، فضلاً عن احتوائه مفاجآت كثيرة سواء على صعيد الشخصيات المشاركة في العمل، وعلى صعيد الأفكار والقصص.
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وحول مخاوف ألا يلقى الجزء الثالث من «سيلفي» الأصداء نفسها للنسختين السابقتين، واعتبارها مغامرة درامية، قال الشرقي: «نحن لا نقرر إنتاج جزء جديد حتى بعد أن نحصد نجاح الجزء السابق، لكننا كفريق عمل، متمثلاً بالفنان ناصر القصبي وخلف الحربي المشرف على ورشة الكتابة نقرر إذا ما كان لدينا شيء مميز، يستحق أن نقدم من أجله جزءاً جديداً للجمهور»، معتبراً أن احترام المشاهد وتقديم قيمة فنية ودرامية عالية هو الأساس الذي يستندون إليه، مستدركاً «ربما يكون هذا آخر موسم لـ«سيلفي».
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مكامن القوة
اعتبر المخرج أوس الشرقي أن أبرز مكامن القوة التي يراهن فيها على نجاح الجزء الثالث من «سيلفي»، تكمن في الدمج بين النص القوي الذي يلامس أحاسيس الناس، والإخراج الجيد والممثلين المقتدرين الذي يجسدون روح العمل، متوقعاً للعمل تفاعلاً أكبر من الموسمين الماضيين. وأضاف «أي عمل من دون قصص مؤثرة مهما يكن قوياً إخراجياً لا يحقق شيئا، فالمخرج الجيد عليه أن يجمع كل العناصر من النص إلى الممثلين إلى قوة الإنتاج لتحصل على ما تبتغيه من حلقة قوية»، معتبرا أن وجود فنان كبير بحجم ناصر القصبي سيكون له تأثيره الكبير بالطبع على المسلسل ونجاحه فهو عمود «سيلفي» الأساسي.