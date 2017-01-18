الشارقة (الاتحاد)

استضاف مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة 300 فعالية خلال عام 2016، ليبلغ إجمالي عدد الفعاليات التي استضافها منذ افتتاحه أكثر من 1000 فعالية تضمنت 25% منها فعاليات مؤسسية من مؤتمرات وملتقيات حكومية واقتصادية ومهنية ومعارض، وحازت المناسبات الاجتماعية ما نسبته 75% من إجمالي الفعاليات التي نظمت في المركز منذ افتتاحه عام 2013، بحسب بيان أمس.

ووصل عدد زوار وضيوف المركز خلال عام 2016 إلى 120 ‬ألف ‬شخص، ‬ليبلغ ‬العدد ‬الإجمالي ‬للأشخاص ‬الذي ‬شاركوا ‬في ‬الفعاليات ‬والمناسبات ‬التي ‬نظمها ‬المركز، الممتد على مساحة 5500 متر مربع، ‬أو ‬استضافها ‬على ‬مدار ‬الأربع ‬سنوات ‬الماضية ‬إلى ‭ ‬388.420زائراً ‬وضيفاً، ‬فيما ‬بلغت ‬نسبة ‬رضا ‬المتعاملين ‬وفقاً ‬لاستطلاعات ‬الآراء ‬الدورية ‬التي ‬تجريها ‬إدارة ‬المركز ‬98%.

وقالت حنان المحمود، مدير مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات: «منذ تأسيس المركز كانت رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تقضي بتوفير وجهة مميزة تساهم في استقطاب كبرى الفعاليات المحلية والعالمية، وتعزيز النمو الكبير الذي تشهده الشارقة في صناعة المؤتمرات والمعارض، ولقد استطاع المركز خلال سنوات عمله الأربع تحقيق قفزة كبيرة في نوعية وجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال على مستوى الشارقة والمناطق الشمالية».

وأضافت حنان المحمود: «يستعد المركز الآن لتنظيم واستضافة مجموعة كبيرة من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض خلال عام 2017 والذي نتوقع فيه زيادة تصل نحو 10% في عدد الفعاليات مجتمعة، كما أننا نعمل على إضافة مجموعة من الخدمات التي ستشكل إضافة نوعية إلى الفعاليات والمناسبات التي نستضيفها».