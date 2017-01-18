  • الأربعاء 20 ربيع الآخر 1438هـ - 18 يناير 2017م

عزز مكانة الشارقة وجهة للفعاليات والمؤتمرات

مركز «الجواهر» يستضيف ‭ ‬300‬فعالية ‬خلال ‬2016
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 18 يناير 2017

الشارقة (الاتحاد)

استضاف مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة 300 فعالية خلال عام 2016، ليبلغ إجمالي عدد الفعاليات التي استضافها منذ افتتاحه أكثر من 1000 فعالية تضمنت 25% منها فعاليات مؤسسية من مؤتمرات وملتقيات حكومية واقتصادية ومهنية ومعارض، وحازت المناسبات الاجتماعية ما نسبته 75% من إجمالي الفعاليات التي نظمت في المركز منذ افتتاحه عام 2013، بحسب بيان أمس.

ووصل عدد زوار وضيوف المركز خلال عام 2016 إلى 120 ‬ألف ‬شخص، ‬ليبلغ ‬العدد ‬الإجمالي ‬للأشخاص ‬الذي ‬شاركوا ‬في ‬الفعاليات ‬والمناسبات ‬التي ‬نظمها ‬المركز، الممتد على مساحة 5500 متر مربع، ‬أو ‬استضافها ‬على ‬مدار ‬الأربع ‬سنوات ‬الماضية ‬إلى ‭ ‬388.420زائراً ‬وضيفاً، ‬فيما ‬بلغت ‬نسبة ‬رضا ‬المتعاملين ‬وفقاً ‬لاستطلاعات ‬الآراء ‬الدورية ‬التي ‬تجريها ‬إدارة ‬المركز ‬98%.

وقالت حنان المحمود، مدير مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات: «منذ تأسيس المركز كانت رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تقضي بتوفير وجهة مميزة تساهم في استقطاب كبرى الفعاليات المحلية والعالمية، وتعزيز النمو الكبير الذي تشهده الشارقة في صناعة المؤتمرات والمعارض، ولقد استطاع المركز خلال سنوات عمله الأربع تحقيق قفزة كبيرة في نوعية وجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال على مستوى الشارقة والمناطق الشمالية».

وأضافت حنان المحمود: «يستعد المركز الآن لتنظيم واستضافة مجموعة كبيرة من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض خلال عام 2017 والذي نتوقع فيه زيادة تصل نحو 10% في عدد الفعاليات مجتمعة، كما أننا نعمل على إضافة مجموعة من الخدمات التي ستشكل إضافة نوعية إلى الفعاليات والمناسبات التي نستضيفها».

وتمكن مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات خلال عام 2016 من تحقيق العديد من الإنجازات المهنية من ضمنها نجاح فريق طهاته في حصد أكثر من 45 ‬ميدالية ‬في ‬مسابقات ‬محلية ‬ودولية ‬خاصة ‬بالطهي. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا