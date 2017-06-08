ماجدة محيي الدين (القاهرة)

اعتاد العمانيون أن يكون إفطارهم في رمضان على التمر واللبن أو العصائر، وبعد أداء صلاة المغرب يتناولون الفاكهة الموسمية الطازجة، أما الوجبة الرئيسة فتأتي بعد صلاة العشاء، وتتكون من أطباق من اللحوم أو الدواجن إلى جانب الأطباق التقليدية وأشهرها «العرسية»، وأنواع الأرز العماني كالقبولي والمكبوس والهريس، وفي بعض المحافظات يكون السمك طبقاً أساسياً ويتم طهوه بطرق متنوعة. وتهتم المرأة بإعداد أنواع من الخبز ومنها الرخال، وهو أشهر أنواع الخبز التقليدية في السلطنة ويتم تحضيره من الدقيق والتمر المهروس ويضاف إليه البيض المخفوق والسمن، أما الرقاق فهو الخبز العماني الشائع، ويتم تناوله طوال العام، ويصنع من الدقيق الأبيض والأسمر، والماء، والخميرة، ويكون رقيقاً جداً ويدخل في عديد من الأكلات، وهناك خبز التمر الذي تعرفه العديد من دول الخليج ويؤكل مع القهوة في المناسبات، ويعتمد على استخدام عجينة التمر المهروس أو الدبس مع دقيق القمح والملح والخميرة وينثر عليه السمسم أحيانا، أما قرص الطابي، فهو أحد المخبوزات الشعبية التي يعتبرها البعض حلوى شعبية زهيدة، لكن قيمتها الغذائية عالية، ويتم تحضيرها من دقيق القمح والبيض والهيل والسكر والزيت وتتفنن المرأة العمانية في إضافة النكهات والتوابل.

وتحتل «العرسية» والترشة مكاناً رئيساً على المائدة العمانية في المواسم مثل رمضان والأعياد، وهي طبق يتم إعداده من الأرز واللحم والسمن، وتضاف إليه نوعيات محددة من البهارات، وبجواره يقدم صحن «الترشة»، وهي أحد أنواع الصوص الذي يتم إضافته إليها أو إلى الأرز الأبيض «القبولي» والبعض يعتبر «الترشة» ضرورة لإضافة طعم شهي وقيمة غذائية عالية للطبق. ويتم إعدادها من الطماطم والثوم والحمص المسلوق والزبيب وقليل من السكر والملح مع السمن.

ويأتي «القبولي» كأحد أشهر أصناف الأرز في السلطنة، ويتميز بأنه طبق ذو قيمة غذائية متكاملة يضم الأرز واللحم والثوم و البقدونس والبطاطا والبصل والجزر إلى جانب التوابل كالهيل، والفلفل، الأسود، والكزبرة، والقرفة، والكمون، والزنجبيل، والشمر، والزعفران، وماء الورد.

وسميت «المضروبة» بذلك لأنها تعتمد على ضربها في جدار الوعاء لتصبح مهروسة ولينة، وهناك أنواع عديدة منها مضروب السمك، والدجاج، واللحم، ويتم طهو الأرز بعد أن يتم تحمير البصل والثوم والطماطم وإضافة المرق مع الكزبرة الخضراء والتوابل وهرسها جيداً.

وهناك العديد من الحلوى العمانية التقليدية، خاصة في شهر رمضان، ومنها «اللقيمات» و«الخبيصة» إلى جانب «السلطانية» التي تعتبر أغلى أنواع الحلوى‪.‬