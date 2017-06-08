تشكيلة مفعمة بعبق التراث

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

لأنها مفتونة بالأزياء التراثية الخليجية وألوانها المبهجة وخيوطها الحريرية وإكسسواراتها الذهبية، أطلقت المصممة المواطنة إيمان آل ربيعة تشكيلة من الجلابيات والعبايات والبشوت زاهية الألوان، بمناسبة حلول شهر رمضان، مبتكرة باقة محتشمة من الأزياء التي تنسجم مع مختلف الأذواق، عاكسة فنها في التصميم وشغفها بإبداع أشكال جديدة من الزي المحلي.

ولأن شهر رمضان المبارك من الأشهر التي تكثر فيه الزيارات الاجتماعية والعائلية فإن آل ربيعة تبدأ الاستعداد لإطلاق المجموعة قبل أن يحل الشهر الفضيل بشهرين، حيث تعكف على متابعة التصاميم العالمية لتستوحي منها أفكارا لأزياء بلمسة تراثية، عاملة على دمج العالمي بالمحلي.

وتضم مجموعة آل ربيعة الرمضانية أكثر 35 قطعة، مستعملة ما يلائم المناسبة من أقمشة وألوان وقصات لتخرج بتشكيلة جديدة مفعمة بالألوان المبهجة. وتتكون التشكيلة من الجلابيات الخفيفة التي تلائم الأجواء الحارة بألوانها الزاهية المطعمة بالأكسسوارات، ومنها الأصفر والأبيض والأحمر والأخضر والوردي، في حين تنوعت قطع القفطان المغربي، بين القطعة والقطعيتين، وامتازت باستعمال البروكار المطرز، والتول والشيفون، وأقمشة أخرى عالية الجودة. وجاءت أغلب القطع مطعمة بالزري الذهبي لتعكس الطابع التراثي المحلي.

وتؤكد آل ربيعة أنها تصمم نوعين من الأزياء الأولى الخاصة بوقت الإفطار، والأخرى للزيارات الاجتماعية واستقبال الضيوف، مشيرة إلى أن المجموعة اشتملت أيضا على قطع تلائم المراهقات اللواتي يرافقن الأمهات في الزيارات العائلية أو يستقبلن صديقاتهن في البيت، وجاءت هذه القطع مريحة وخفيفة ومحتشمة ومن خامات قطنية، لافتة إلى أن أزياء البنات اليافعات تحمل رسومات تناسب ميولهن، وتحببهن في ارتداء الزي التراثي بطريقة عصرية، مثل تنورة مزينة برسم سيدة تلبس البرقع، والقمصان القطنية التي تحمل رسومات دهن العود، معتبرة أن من واجبها الحفاظ على استمرار هذا الموروث الأصيل، متخذة من شهر رمضان فرصة لطرح تشكيلة مميزة للفتيات.

وانقسمت مجموعة آل ربيعة الرمضانية إلى قسمين مريحة وخفيفة وثقيلة تكونت من قطعتين، واعتمدت في تصميمها على بعض الشك والتطريز وطعمتها باللولو والكريستال والزري، لتمنح أزياءها رونقاً يوحي بالفخامة والأناقة، بالإضافة إلى تصميمها للعبايات والجلابيات والتنانير اشتملت المجموعة أيضاً على أنواع متعددة من البشوت وهي المخصصة للزيارات العائلية أو استقبال الضيوف، تتميز بألوان زاهية.