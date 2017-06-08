حفصة أم المؤمنين.. نزلت فيها آية التحريم

محمد أحمد (القاهرة)
كان موقف أم المؤمنين حفصة مع النبي صلى الله عليه وسلم سبباً في نزول آية التحريم، فقد كان تحريم الرسول لزوجته مارية لإرضاء حفصة، اشتهرت بالصوَّامة القوَّامة، لُقِّبت بحارسة القرآن، فقد حُفظت عندها النسخة التي جُمعت في عهد أبي بكر الصِدِّيق، ثم أعارتها إلى عثمان بن عفان عندما أراد نسخ المصاحف، روت عدداً من الأحاديث، وروى عنها عدد من الصحابة.
هي حفصة زوج الرسول، بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أمها زينب بنت مظعون، ولدت في مكة قبل البعثة بخمسة أعوام أي قبل الهجرة بـ 18 عاماً، حين كانت قريش تجدد بناء الكعبة المشرفة، وتوفيت في عهد معاوية بن أبي سفيان ودفنت في البقيع مع أمهات المؤمنين، وزكتها عائشة - رضي الله عنها - فقالت: «إنها ابنة أبيها».
|
حزن عمر بن الخطاب على حالها لترملها صغيرة السن، فلما انقضت عدتها ذهب ليعرض خطبتها على أبي بكر الصديق، وعثمان، فرفضا، فحزن حزناً شديداً، وذهب يشتكيهما للرسول، فكان رده بأنه سيتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وعثمان، وسيتزوج عثمان بمن هيَ خير من حفصة «-السيدة أم كلثوم ابنة رسول الله-»، فعلم عمر برغبة النبي في الزواج بابنته، وجاءه أبو بكر وبيَّن له أنه كان على علم بالأمر، لكنه ما كان ليفشي سر الرسول.
|
مما يروى عن فصاحتها رضي الله عنها ما قالته لأبيها لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي يا أبتاه ما يحزنك وفادتك على رب رحيم ولا تبعة لأحد عندك ومعي لك بشارة لا أذيع السر مرتين ونعم الشفيع لك العدل لم تخف على الله عز وجل خشنة عيشتك وعفاف نهمتك وأخذك بأكظام المشركين والمفسدين.