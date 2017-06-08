الكاشي.. مخترع الآلة الحاسبة وصانع أداة الرصد

أحمد مراد (القاهرة)

هو غياث الدين بن مسعود بن محمد الكاشي، ولد عام 1380 ميلادية بمدينة كاشان في خراسان، درس النحو والصرف والفقه والمنطق، ثم درس الرياضيات وتفوق فيها، حيث كان والده من أكبر علماء الرياضيات والفلك في عصره، وقد اشتهر بحبه لقراءة القرآن الكريم.

رحل الكاشي إلى سمرقند وبقي فيها حتى وفاته، وهناك بنى مرصدا سماه «مرصد سمرقند»، ووضع العديد من المؤلفات التي كانت سبباً في شهرته، وكان أحد الثلاثة الذين اشتهروا باهتمامهم بالعلوم الرياضية والفلكية، وهم: «غياث الدين الكاشي، وعلي القوشي، وقاضي زاده رومي»، وتعاونوا فيما بينهم في إجراء الأرصاد وعمل الأزياج، وكان هذا المرصد إحدى عجائب زمانه، فقد زود بالأدوات الكبيرة والآلات الدقيقة.

نجح الكاشي في رصد كسوف للشمس خلال ثلاث سنوات «809 و810 و811 هـ»، وهو أول من اكتشف أن مدارات القمر وعطارد «إهليليجية»، كما صنع أداة للرصد الفلكي وحساب التقاويم وسماها «طبق المناطق»، وقد ألف رسالة حول طريقة العمل بها أسماها «نزهة الحدائق»، وبواسطة هذه الآلة يمكن الحصول على تقاويم الكواكب وعرضها، وبعدها مع الخسوف والكسوف، وبما يتعلق بهما، وعثر على نسخة من هذه الرسالة في بكازان بروسيا.

وعن إنجازاته، يقول العالم الغربي كارادي فو في: يأتي الكاشي فيقدم لنا طريقة لجمع المتسلسلة العددية المرفوعة إلى القوة الرابعة، وهي الطريقة التي لا يمكن أن يُتوصل إليها بقليل من النبوغ.