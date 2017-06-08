أكثروا من الصدقات في شهر رمضان

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا* عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا* يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا* وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا* إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًا) (سورة الإنسان، الآية 5-9).

إن شهر رمضان المبارك هو شهر الإحسان إلى الفقراء.

كما جاء في الحديث أن رسول الله &ndash صلى الله عليه وسلم - قال: (مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ ‬لَهُ ‬مِثْلُ ‬أَجْرِهِ، ‬غَيْرَ ‬أَنَّهُ ‬لا ‬يَنْقُصُ ‬مِنْ ‬أَجْرِ ‬الصَّائِمِ ‬شَيْئًا) (‬أخرجه الترمذي)‬.

ومن المعلوم أن أعمال البر والصدقات في هذا الشهر المبارك تطبيق عملي لشريعة التكافل الاجتماعي في الإسلام، وتقوية لروابط الأخوة بين المسلمين غنيهم وفقيرهم على السواء، كما جاء في الحديث أن رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: (أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَأ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ) (أخرجه الترمذي).

الصدقة برهان