أكثروا من الصدقات في شهر رمضان

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا* عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا* يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا* وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا* إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًا) (سورة الإنسان، الآية 5-9).
إن شهر رمضان المبارك هو شهر الإحسان إلى الفقراء.
كما جاء في الحديث أن رسول الله &ndash صلى الله عليه وسلم - قال: (مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا) (أخرجه الترمذي).
ومن المعلوم أن أعمال البر والصدقات في هذا الشهر المبارك تطبيق عملي لشريعة التكافل الاجتماعي في الإسلام، وتقوية لروابط الأخوة بين المسلمين غنيهم وفقيرهم على السواء، كما جاء في الحديث أن رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: (أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَأ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ) (أخرجه الترمذي).
الصدقة برهان
إن إخراج الزكاة والصدقات دليل على صدق الإيمان وحسن الإسلام كما جاء في الحديث أن رسول الله &ndash صلى الله عليه وسلم &ndash قال: (...الصَّلاَةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ) (أخرجه مسلم)، فتسود عندئذ الألفة بين الناس جميعاً وتنتشر المحبة بين الأغنياء والفقراء، فيصبح المجتمع كأسرة واحدة كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضاً ، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى كما قال &ndash صلى الله عليه وسلم- في وصف المسلم مع أخيه المسلم ، ومن الجدير بالذكر أن العناية بأمر الفقراء والمساكين والمحتاجين قد واكب الدعوة الإسلامية منذ بزوغ فجر الإسلام، ففي سورة المدثر وهي من أوائل ما نزل من القرآن، فقد صّوَّر القرآن الكريم مشهداً من مشاهد الآخرة، مشهد أصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المجرمين من الكفرة والمكذبين وقد أُطبقت عليهم النار (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ* وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) (سورة المدثر، الآية 42-46)، فجعل من لوازم الإيمان إطعام المسكين ومثل إطعامه كسوته وإبراؤه ورعاية ضرورياته وحاجاته. ... المزيد