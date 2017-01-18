عبدالله العويس: تخصيص 100 ألف درهم لجوائز الشباب

فهد الأميري (الشارقة)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشبكة «الشارقة س» عن إقامة الدورة الأولى لحفل توزيع «جوائز شبكة الشارقة للتميّز الاقتصادي 2016» يوم 21 يناير الجاري في مركز إكسبو الشارقة، ويقام حفل توزيع الجوائز برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

وقال عبدالله العويس خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الغرفة أمس: «إن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تلتزم بدعم استدامة النمو الاقتصادي ودعم الاستثمارات الناشئة وتكريم الأعمال المميزة في جميع القطاعات، وأن جوائز شبكة الشارقة للتميّز الاقتصادي تستند إلى أفضل الممارسات العالمية لتشجيع الشركات والاحتفاء بها، إضافة إلى تعزيز البيئة التنافسية الإيجابية في إمارة الشارقة».

وقال عبدالله العويس: «هذه الجوائز تركز على الجانب الاقتصادي، وسيقوم القائمون عليها بالإعلان عن الفائزين وقت الحفل من دون إعلامهم مسبقاً، وأن هناك 100 ألف درهم مخصصة لجوائز مشاريع الشباب». حضر المؤتمر كلّ من عبدالله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس مجلس أمناء شبكة الشارقة س، وسارة المدني عضو مجلس الغرفة وعضو مجلس أمناء شبكة الشارقة س وعضو مجلس إدارة مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة، وندى الهاجري المنسق العام لشبكة الشارقة س، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء شبكة الشارقة س، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين. وتهدف الجائزة إلى تكريم المؤسسات المتميزة والناجحة من مختلف القطاعات وحجم الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر فئات محددة تشمل: «جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت»، و«جائزة الشارقة للمشاريع الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«جائزة الشارقة لريادة الأعمال»، و«جائزة الشارقة الخضراء»، و«جائزة الشارقة للمسؤولية الاجتماعية».

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