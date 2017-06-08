عاتكة بنت زيد.. رثت أزواجها الأربعة بالشعر

سلوى محمد (القاهرة)

عاتكة بنت زيد بن عمرو، قرشية، شاعرة، أسلمت، أخوها سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنّة، تزوجت أربعة من الصحابة استشهدوا جميعاً.

أعجب عبدالله بن أبي بكر بجمالها فتزوجها، وانشغل بحبها، ولاحظ أبوه أنها شغلته عن صلاة الجمعة، فقال له: طلقها، فإنها قد فتنتك فرفض، ألح عليه أبوه حتى طلقها، وندم واشتد حزنه، فرقّ له أبوه وأمره بمراجعتها، فأعادها، ومن شدة حبه اشترط عليها عبدالله ألا تتزوج بعده وكتب لها بستاناً مقابل ذلك، واستشهد في غزوة الطائف وحزنت عاتكة حزناً شديداً عليه وقالت فيه شعراً حزيناً:

وآليت لا تنفك عيني سخينة عليك

ولا ينفك جلدي أغبرا