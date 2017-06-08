نموذج الإنسان الكامل

الحديث عن الإنسانية قبل التدين والحاجة إلى منظومة قيم أعلى من الإنسان وقابلة للتطبيق الإنساني يقودنا إلى مفهوم القدوة في عصر أصبح تأثر الناس بالصور الإدراكية الذهنية لرموز الفن والسياسة والكرة، وغيرها من المسلمات البديهية.

إن حاجة الأفراد والجماعات لتمثُّل القيم والأخلاق الإنسانية عبر الاقتداء يقودنا إلى التعرف على مبررات ودوافع الانقياد للصور الذهنية لبعض الرموز الإنسانية عموماً.

ذلك لأن الانقياد قد يحدث لإعجاب وإكبار، أو للشعور بتوافق الرؤى والمصالح، فنجد كثيراً من الشباب – لدافع النجاح والمغامرة- يعجبون برموز الفن والكرة والعلم، فيحاولون الاقتداء بهم حتى في أمور ليست لها علاقة مباشرة بجوانب القدوة، كالزي والهيئة وأسلوب الحياة.

وهو ما قامت عليه فلسفة الإعلانات من استغلال الدوافع الإنسانية عبر إيهام المستهلك بالحاجة إلى بضاعة لم تنتج بعد، وإقناع الناس بشراء أشياء لا حاجة حقيقية لهم بها.

إلا أن المحبة عن بصيرة هي أعظم أسباب الاقتداء، والتي تتفوق في سلطانها على غرائز الغضب والكراهية والطمع لأنها من صميم آدمية الإنسان، ولأن الحق عز وجل سمى نفسه الودود، أي الذي تفيض محبته على من يحب فيصلهم معناها وآثارها.