إدارة الوقت وتنظيم البيت سـر نجاح المـرأة العـاملة

تجد كثير من النساء أنفسهن خلال الشهر الكريم في مواجهة أعمال البيت المتراكمة، ويتضاعف مجهود المرأة في المطبخ لتجهيز الأطباق المتعددة، وتعاني أغلب النساء ضيق الوقت، وكثرة المسؤوليات بين تحضير الوجبات والحرص على التنوع والتجديد في الوصفات، وإعداد المائدة وتزيينها بأحلى الأطباق، والتوفيق بين العبادة وصلة الرحم، بما يليق بالشهر الفضيل، وتزيد هذه المهام كلما وجهت السيدة الدعوة إلى الأهل والأصدقاء على مائدة الإفطار.

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تعتبر المرأة هذه المناسبة العظيمة فرصة للتواصل مع الأهل والأحباب والتصدق، فلا يهمها كثرة الأعباء على الرغم من انشغالها بالعمل خارج البيت وداخله، من منطلق أن حسن إدارة الوقت وتنظيم البيت يساعد على تجاوز التعب الناتج عن الضغوط اليومية في المطبخ، وهناك من تقترح تخفيض ساعات الدوام حتى تتمكن المرأة العاملة من التوفيق بين إعداد الوجبات واستقبال ضيوفها وقيامها بشعائرها الدينية من صيام وقيام، بينما توضح مجموعة أخرى من السيدات العاملات أنهن يحاولن كسر روتين الوقوف في المطبخ يومياً، وتجهيز ما لذ وطاب من المأكولات، بالخروج للإفطار في بعض الفنادق أو المطاعم لتجديد النشاط، خاصة خلال الإجازة الأسبوعية.

نظام محدد

تعتبر آمنة محمد، إعلامية، رمضان فرصة للتواصل وللتجديد الروحي، وأن الشهر الفضيل شهر الخير والكرم والعطاء، ولهذا فهي تبذل جهداً مضاعفاً في إعداد وجبات الإطار والضيافة، لافتة إلى أنها تتبع نظاماً محدداً وبرنامجاً يومياً حتى لا ترتبك أثناء استقبال ضيوفها على الأخص في الشهر الفضيل.