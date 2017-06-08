هل الزواج مفيد للصحة؟.. الأمر يتوقف على شريك حياتك!

أبوظبي (الاتحاد نت)

كثيراً ما يشكو المتزوجون من أعباء وقيود الحياة الزوجية، وقد يعتبرون أن الزواج هو السبب في إصابتهم بالكثير من الأمراض، وحين تسأل الكثير منهم: هل تعتبرون الزواج مفيدًا لكم ولصحتكم؟ يسارعون بقول: لا.

لكن ربما كان يتعين علينا إعادة النظر في تلك الافتراضات بعد قراءة السطور التالية..

فقد قام باحثون في كلية "أستون" للطب في مدينة برمنجهام البريطانية بتحليل بيانات أكثر من 900 ألف مريض يعانون من داء السكري من النوع الثاني ومن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم، واكتشفوا أن المتزوجين من هؤلاء المرضى كانت حظوظهم أكبر لتجنب الإصابة بأزمات قلبية مقارنة بغير المتزوجين!

هذه هي الحقيقة بحسب نتائج الدراسة التي نشرت في الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذي جارديان» البريطانية مساء الأربعاء.

وذكرت الصحيفة أن هناك دراسات أخرى خلصت إلى أن المتزوجين لديهم مستويات أقل من الكورتيزول، أو هرمون الإجهاد، مقارنة بنظرائهم غير المتزوجين، وأنهم أقل عرضة للموت المبكر بمقدار 10% إلى 15% مقارنة بالآخرين. وإذا كنت من العزاب وشعرت بالاكتئاب والقلق أثناء قراءة هذا الموضوع، فعليك أن تعرف أيضاً أن صديقك المتزوج أقل عرضة للمعاناة من الاكتئاب والقلق.