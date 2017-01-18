«الاقتصاد» تبحث التعاون في الابتكار مع فنلندا

أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي كاي مايكانن، وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، سبل توثيق أواصر التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وإمكانية تطوير شراكات مثمرة في عدد من القطاعات ذات الأولوية لدى الطرفين، وتحديداً المتعلقة بمجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ركز اللقاء على سبل تطوير آليات التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتقنيات الصناعية الحديثة وخدمات النقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، كما بحث الجانبان إمكانية عقد اجتماع لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين خلال العام الجاري، وأيضاً تطرق اللقاء للتنسيق حول عدد من اتفاقيات التعاون المنتظر توقيعها خلال المرحلة المقبلة، سواء بين حكومة البلدين، أو فيما يتعلق بالمراكز البحثية والعلمية والمؤسسات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
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وتابع معالي الوزير أهمية صياغة خطط محددة لدفع جهود التعاون خلال المرحلة المقبلة والانتقال بها إلى مرحلة أكثر تقدماً، من خلال إقامة شراكات مثمرة بين المؤسسات والجهات المتخصصة من الجانبين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومراكز البحث العلمي والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
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وأكد على وجود اهتمام واسع من قبل الجانب الفنلندي لإقامة شراكات رائدة في مجالات تكنولوجيا الاتصال والمدن الذكية، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في دولة الإمارات، وتحديداً في دبي، فضلاً عن امتلاك فنلندا للخبرات والتكنولوجيات الخاصة بتأهيل البنية التحتية والخدمات الداعمة للمدن الذكية.