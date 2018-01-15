القوات الإماراتية تؤمن المساعدات إلى الساحل الغربي

المخا (وام)
تواصل القوات المسلحة الإماراتية عمليات تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق المحررة على الساحل الغربي اليمني، في إطار الجهود الإنسانية لعملية «إعادة الأمل» لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وتقوم القوات الإماراتية بدور كبير دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به.
وتسطر الإمارات ملاحم إنسانية لا مثيل لها على الساحل الغربي لليمن بعد تطهيره من ميليشيات الحوثي الإيرانية وتوزيع المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية على سكان المناطق المحررة الذين تضرروا من الحصار الحوثي الإيراني، وذلك بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات التحالف العربي. ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم الشعب اليمني الشقيق وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالوقوف إلى جانب الأشقاء في اليمن، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، لعملية توزيع هذه المساعدات التي يتواصل زخمها يوماً بعد يوم.
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وأعربوا عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية واللمسة الحانية التي تأتي استمرارا لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في اليمن وتستهدف إسعاد أبناء وأسر الساحل الغربي، وأشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات وذراعها الإنساني «الهلال الأحمر» في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي في المناطق التي تم تحريرها من الميليشيات.
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وقال عن قطاعات المياه والكهرباء إنه اجتمع مع المهندسين المعنيين من أجل تحديد الاحتياجات العاجلة للبدء في ضخ المياه إلى الخوخة ، إضافة لإيصال التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.