الإمارات واليابان توقِّعان مذكرة تفاهم للتعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تعاون مع اليابان حول الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز العمل المشترك ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات وتسهيل ممارسة الأعمال في مختلف المجالات التي تنشط فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتشجيع هذا القطاع الحيوي وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقَّع المذكرة كلٌّ من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي هيروشيغي سيكو، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الياباني. وحضر حفل التوقيع من الجانب الإماراتي عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة؛ وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية؛ وعبدالله الفن الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة؛ ومحمد سيف اليوسفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والصغيرة والمتوسطة بالوزارة، وعدد من كبار موظفي الوزارة.

وفي الإطار نفسه، تم توقيع مذكرة تعاون بين هيئة رأس الخيمة للاستثمار وشركة «تاكيناكا الشرق الأوسط» بخصوص المشروع المشترك للشركة في رأس الخيمة، وهو مصنع للمواد المضادة للصدأ يعتمد على التكنولوجيا الدقيقة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث وقَّع المذكرة من جانب الهيئة ياسر عبدالله الأحمد، رئيس العلاقات الحكومية والمؤسسية.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليابان تمثل نموذجاً بارزاً ومهماً في التعاون المشترك وفق رؤية واضحة وخطط تنموية رائدة تهدف إلى تحقيق تطلعات البلدين في دفع مسيرة التقدم فيهما وتطوير مختلف القطاعات التي تسهم في تنميتهما المستدامة، مؤكداً أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل إحدى أهم الركائز لدفع التعاون بين البلدين قدماً، باعتباره نموذجاً حديثاً ومهماً للأعمال الاقتصادية في البلدين. وأكد معاليه رغبة الدولة من خلال وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من زيادة التعاون في الفترة المقبلة مع الجهات اليابانية المعنية على المستوى الحكومي والقطاع الخاص بما في ذلك تبادل الوفود لرواد الأعمال من الجانبين.