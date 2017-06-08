حظر سفر حاملي الجوازات القطرية إلى أو عبر الإمارات

أبوظبي، دبي (الاتحاد ووكالات)

حظرت الجهات المعنية في الدولة على جميع المسافرين ممن يحملون الجوازات القطرية السفر إلى أو عبر دولة الإمارات. وقالت شركة الاتحاد للطيران في بيان لها أمس، إنه بناء على قرارات الجهات المعنية في الدولة يحظر على جميع المسافرين ممن يحملون جواز سفر قطري السفر إلى أو عبر دولة الإمارات.

وأضافت أنه بالنسبة للوافدين المقيمين في قطر ممن يحملون تأشيرة إقامة قطرية فلن يكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرة دخول في المطار إلى الدولة.

وتسري هذه القرارات على شركات الطيران كافة التي تشغل رحلاتها إلى دولة الإمارات، بما في ذلك شركة الاتحاد للطيران. كما ذكر متحدث باسم طيران الإمارات أنه يمنع حاملو الجنسية القطرية من الوصول أو المرور من خلال طائرات الشركة إلى دولة الإمارات.في السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي شركة كوانتاس الأسترالية للطيران، إن المواطنين القطريين لن يسمح لهم بركوب رحلات الشركة إلى دبي لأن الإمارات العربية المتحدة تمنعهم من العبور من مطاراتها، وذلك بعدما قطعت قوى عربية كبرى العلاقات مع قطر. ولن يسمح للمواطنين القطريين حالياً بالمرور عبر المطارات الإماراتية ولو لتغيير الطائرات.

وقال جاريث إيفانز الرئيس التنفيذي لشركة كوانتاس، «الإمارات العربية المتحدة منعت المواطنين القطريين من العبور من أراضيها، لذلك فإننا نبحث ما إذا كان ذلك سيؤثر على أي من الركاب». وأضاف للصحفيين على هامش اجتماع لصناعة الطيران في المكسيك «إذا فعلت ذلك فسنقدم لهم (طرقاً) بديلة». وذكرت خدمة للتأكد من التأشيرات على موقع طيران الإمارات أن حاملي الجوازات القطرية سيرفض عبورهم في دبي.

وقالت أو.بي.إس جروب، وهي خدمة لعمليات الرحلات الجوية، إنها نصحت شركات الطيران بفرض سلسلة من القيود على المواطنين القطريين، بما في ذلك منع العبور من خلال الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية ومصر.

ومن جهة أخرى، قالت إندونيسيا، إنها حولت رحلات عمرة إلى شركات طيران أخرى بعدما سحبت السعودية والبحرين رخصة الخطوط الجوية القطرية.

وأضافت في بيان عبر البريد الإلكتروني أن الشركة يمكنها تسيير رحلات تربط بين إندونيسيا ومناطق أخرى باستثناء البلدان التي لديها «أزمة دبلوماسية مع قطر».

وترسل إندونيسيا التي بها أكبر عدد من المسلمين في العالم أكثر من 200 ألف شخص في رحلات حج وعمرة سنوياً. وأكد وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الأول، أن شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية ألغت رحلات عبر الدوحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية واليمن ومصر بعد أن قطعت تلك الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر. وأضافت الوكالة أن الرحلات الجوية للخطوط الملكية المغربية عبر الدوحة إلى تلك الدول لا يمكن ضمانها وقال قسم خدمة العملاء بالشركة، إن تلك الرحلات لم تعد متاحة. وأحجم المغرب عن الانضمام إلى خطوات لفرض عزلة على قطر، لكن بعض الدول الخليجية حلفاء مقربون للبلد الواقع في شمال أفريقيا. والمغرب عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن والذي يقاتل الحركة الحوثية المسلحة.