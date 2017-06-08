قطر تعاني آلام العقوبات .. وتغريدات ترامب صدمة للدوحة

أبوظبي (الاتحاد)
لليوم الثاني على التوالي تواصل اهتمام مختلف وسائل الإعلام العالمية الكبرى بالعزلة المتزايدة التي باتت تعاني منها قطر، في ضوء قرار الإمارات وتسع دول عربية وإسلامية قطع العلاقات معها أو تخفيض مستواها، بفعل مواصلة حكومتها انتهاج سياسات تزعزع الاستقرار الإقليمي وتدعم الإرهاب.
فقد حذرت صحيفة «التايمز» البريطانية من أن «الفوضى الاقتصادية» باتت تهدد قطر في ظل الخناق الذي يضيق على حكومتها، مع تزايد عدد الدول التي تنضوي تحت لواء حملة قطع العلاقات معها.
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ولم تبتعد صحيفة «ديلي تليجراف» عن هذا المعنى كثيراً إذ عنونت إحدى افتتاحياتها بالقول «قطر مُحاصرة»، وقالت «هناك أساس لاتهام الإمارات والسعودية لقطر بدعم جماعات إرهابية مثل تنظيمي داعش والقاعدة».
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