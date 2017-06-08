قطر تعاني آلام العقوبات .. وتغريدات ترامب صدمة للدوحة

أبوظبي (الاتحاد)

لليوم الثاني على التوالي تواصل اهتمام مختلف وسائل الإعلام العالمية الكبرى بالعزلة المتزايدة التي باتت تعاني منها قطر، في ضوء قرار الإمارات وتسع دول عربية وإسلامية قطع العلاقات معها أو تخفيض مستواها، بفعل مواصلة حكومتها انتهاج سياسات تزعزع الاستقرار الإقليمي وتدعم الإرهاب.

فقد حذرت صحيفة «التايمز» البريطانية من أن «الفوضى الاقتصادية» باتت تهدد قطر في ظل الخناق الذي يضيق على حكومتها، مع تزايد عدد الدول التي تنضوي تحت لواء حملة قطع العلاقات معها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات التي فرضتها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين حيال قطر، على صعيد إغلاق المنافذ والأجواء وغير ذلك، بدأت «تؤلم» الدوحة. وأضافت أن شركات دولية بدأت تراجع الآفاق المتوقعة للمستقبل الاقتصادي لهذه الإمارة، التي صارت معزولة دبلوماسياً واقتصادياً عن جيرانها.

ولم تبتعد صحيفة «ديلي تليجراف» عن هذا المعنى كثيراً إذ عنونت إحدى افتتاحياتها بالقول «قطر مُحاصرة»، وقالت «هناك أساس لاتهام الإمارات والسعودية لقطر بدعم جماعات إرهابية مثل تنظيمي داعش والقاعدة».