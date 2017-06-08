ترامب لتميم: لا بد أن تعمل كل دول المنطقة لمنع تمويل الجماعات الإرهابية ووقف الفكر المتطرف

واشنطن، باريس (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ضرورة أن تعمل كل الدول في المنطقة معا لمنع تمويل الجماعات الإرهابية ووقف الترويج للفكر المتطرف. وقال البيت الأبيض في بيان «إن ترامب عرض المساعدة في حل الأزمة الدبلوماسية الحالية بين عدد من الدول العربية وقطر بما في ذلك من خلال عقد لقاء في البيت الأبيض إذا دعت الضرورة».

وكان ترامب قال بعد أن أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول أخرى قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب «إن عزل قطر يشكل بداية نهاية رعب الإرهاب». وأوضح في تغريدات على «تويتر» أن دول الخليج قالت إنها ستعتمد نهجاً حازماً ضد تمويل التطرف وكل الدلائل تشير إلى قطر، وأضاف «قد يكون ذلك بداية نهاية رعب الإرهاب».

وأشاد ترامب خلال اتصال في وقت سابق مساء أمس الأول بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وجهودها الحثيثة لتجفيف منابعه. معرباً عن تطلع الولايات المتحدة لتعزيز العمل المشترك بين البلدين لمكافحة التطرف والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.