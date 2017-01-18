دبي ضمن الأسرع تغيراً والأكثر حيوية في العالم

دبي (الاتحاد)

احتلت دبي المركز الـ 11 في قائمة أفضل 30 مدينة عالمية بين قائمة المدن الأكثر حيوية في العالم، طبقاً لتقرير مؤشر زخم المدن لعام 2017 الذي تصدره شركة «جيه إل إل»، بحسب بيان أمس.

ويرصد التقرير السنوي لمؤشر زخم المدن الأسرع تغيراً حول العالم، إذ يتتبع التقرير سرعة تغير أسواقها الاقتصادية والتجارية والعقارية، ويحدد المراكز التي تتمتع بالسمات الأكثر حيوية على المدى القصير والطويل.

وتأتي دبي بعد نيروبي (المرتبة العاشرة)، ولندن (المرتبة السادسة)، في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتصدرت القائمة المدينة الهندية الرائدة بنغالور، تلتها مدينة «هو تشي» منه، ثم وادي السيليكون ثم مدينة شانغهاي، وأخيراً حيدر أباد، لتكتمل بذلك المراتب الخمسة الأولى.

ويغطي المؤشر 134 مركزاً من مراكز الأعمال العريقة والناشئة حول العالم، حيث يدرس مقوماتها الرئيسة المتمثلة في السكان والترابط والتقنية والبحث والتطوير والتعليم والبيئة والاستثمار العقاري وأسعار العقارات والناتج الاقتصادي، ومجالات أخرى كثيرة.