دبي ضمن الأسرع تغيراً والأكثر حيوية في العالم

دبي (الاتحاد)
احتلت دبي المركز الـ 11 في قائمة أفضل 30 مدينة عالمية بين قائمة المدن الأكثر حيوية في العالم، طبقاً لتقرير مؤشر زخم المدن لعام 2017 الذي تصدره شركة «جيه إل إل»، بحسب بيان أمس.
ويرصد التقرير السنوي لمؤشر زخم المدن الأسرع تغيراً حول العالم، إذ يتتبع التقرير سرعة تغير أسواقها الاقتصادية والتجارية والعقارية، ويحدد المراكز التي تتمتع بالسمات الأكثر حيوية على المدى القصير والطويل.
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ويغطي المؤشر 134 مركزاً من مراكز الأعمال العريقة والناشئة حول العالم، حيث يدرس مقوماتها الرئيسة المتمثلة في السكان والترابط والتقنية والبحث والتطوير والتعليم والبيئة والاستثمار العقاري وأسعار العقارات والناتج الاقتصادي، ومجالات أخرى كثيرة.
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