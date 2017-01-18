«إحصاء أبوظبي»: 2% التضخم في أسعار المستهلك خلال 2016

أبوظبي (الاتحاد)
أكد مركز الإحصاء - أبوظبي أن معدّل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 2,0% خلال الاثني عشر شهراً من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. فيما بلغ معدّل التغير في أسعار المستهلك 0,8% خلال ديسمبر 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.
بينما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0,5% خلال ديسمبر 2016 مقارنة بالرقم القياسي لنوفمبر 2016.
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وأشار المركز إلى أن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015، حيث أسهمت بنسبة 92,1% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 5,6%.
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