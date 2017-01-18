«إحصاء أبوظبي»: 2% التضخم في أسعار المستهلك خلال 2016

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مركز الإحصاء - أبوظبي أن معدّل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 2,0% خلال الاثني عشر شهراً من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. فيما بلغ معدّل التغير في أسعار المستهلك 0,8% خلال ديسمبر 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.

بينما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0,5% خلال ديسمبر 2016 مقارنة بالرقم القياسي لنوفمبر 2016.

وأوضح المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها 12 مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض»، ويظهر الوزن أو الأهميّة النسبية لمجموعات الإنفاق الرئيسة، بالإضافة إلى التغيّر النسبي الذي يعكس نسبة التغيّر في معدّل أسعار المجموعة خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015، أما نسبة المساهمة فهي تعكس نسبة مساهمة مجموعة الإنفاق في مجمل التغيّر الذي طرأ على أسعار المجموعات جميعها وهو 2,0%.

وأشار المركز إلى أن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015، حيث أسهمت بنسبة 92,1% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 5,6%.