غرفة دبي تبحث الشراكات الاقتصادية مع رئيسي الباراغواي وكوستاريكا

يوسف العربي (دبي)

‬بحثت ‬غرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬دبي ‬في ‬مقرها ‬عدداً ‬من ‬المواضيع ‬ذات ‬الاهتمام ‬المشترك ‬المتعلقة ‬بالتعاون ‬والشراكات ‬الاقتصادية ‬بين ‬مجتمع ‬الأعمال ‬في ‬دبي، ‬ونظيره ‬في ‬كل ‬من ‬الباراغواي ‬وكوستاريكا، ‬وذلك ‬خلال ‬استقبال ‬الغرفة ‬اليوم ‬لوفدين ‬رفيعي ‬المستوى ‬برئاسة ‬فخامة ‬الرئيس ‬هوراسيو ‬كارتيس، ‬رئيس ‬جمهورية ‬الباراغواي، ‬وفخامة ‬لويس ‬غييرمو ‬سوليس ‬ريفيرا، ‬رئيس ‬جمهورية ‬كوستاريكا.

وكان في استقبال الوفدين الزائرين ماجد رحمه الشامسي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة دبي وحمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، وعدد من أبرز قيادات ورجال الأعمال في الإمارة، حيث ركز النقاش على كيفية الاستفادة من العلاقات القوية المشتركة في تحفيز الشراكات الاقتصادية في قطاعات ومجالات مختلفة أبرزها الأمن الغذائي.

وخلال الاجتماع مع فخامة الرئيس هوراسيو كارتيس، رئيس جمهورية الباراغواي، دعا الرئيس مجتمع الأعمال في دبي إلى القدوم إلى بلاده، والاطلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية، موجهاً دعوة مفتوحة لغرفة دبي لتنظيم بعثة تجارية تضم رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار المشترك، مبدياً استعداد بلاده لتوفير كل الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص في دبي، مشيراً إلى أن بلاده تمتلك إمكانات هائلة في قطاعات حيوية تهم مجتمع الأعمال في دبي.

واعتبر فخامته إن بلاده قادرة على أن تبهر المستثمرين بقدراتها وإمكاناتها، مشدداً على الرغبة بإنشاء علاقة استراتيجية طويلة المدى مع دبي، منوهاً بالاتفاقيات التي وقعت مؤخراً مع دولة الإمارات، والتي تؤشر لمرحلة جديدة وانطلاقة قوية للعلاقات الاقتصادية المشتركة.