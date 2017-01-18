رئيس كوستاريكا يبحث مع غرفة أبوظبي إقامة شراكة اقتصادية واستثمارية

أبوظبي (الاتحاد)
اجتمع محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع فخامة لويس جييرمو سوليس ريفيرا، رئيس جمهورية كوستاريكا، بحضور الوفد الوزاري المرافق وإبراهيم المحمود، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال المهيري، مدير عام الغرفة.
وأكد فخامة الرئيس الكوستاريكي خلال هذا الاجتماع أن الشركات والمؤسسات في بلاده ترغب في إقامة شراكة اقتصادية واستثمارية مع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والاستفادة من خبرات هذه الشركات في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية التي تهم الاقتصاد الكوستاريكي.
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وأكد الرميثي أن إمارة أبوظبي أصبحت مركزاً لاستقطاب الشركات والمؤسسات والمستثمرين من مختلف دول العالم، خصوصاً الشركات العالمية التي تعمل على إقامة مكاتب ومراكز إقليمية لها في أبوظبي لتنطلق منها إلى الأسواق المجاورة، مستفيدة من المزايا والتسهيلات والخدمات التي توفرها الجهات المعنية في الإمارة، حيث أصبح ينظر إلى أبوظبي على أنها أكبر المراكز الجاذبة للاستثمارات في المنطقة.