بالفيديو.. محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان مع أمير الكويت تعزيز مسيرة «التعاون» والتطورات الراهنة

دبي (وام)

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مباحثات مساء أمس، مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسبل تعزيزها على جميع المستويات بشكل خاص، وكذلك التطورات الراهنة في المنطقة العربية.

وأكد سموهم أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة التطرف والإرهاب، وتجفيف منابعه ومصادر تمويله.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بدور دولة الكويت الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومساعيه الحميدة نحو مستقبل خليجي عربي أكثر استقراراً.

حضر المباحثات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.