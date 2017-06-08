«الثانية» بالتزامن مع اليوم العالمي لسيدات الجولف

شمسة سيف (أبوظبي)

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن تنظيم النسخة الثانية من بطولة فاطمة بنت مبارك لجولف السيدات، من 1 إلى 4 نوفمبر المقبل، في نادي شاطئ السعديات للجولف، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي. وأوضحت الأكاديمية أنه سيجري تنظيم البطولة التي يصل مجموع جوائزها إلى 550 ألف دولار أميركي (مليونا درهم)، بالتعاون مع الجولة الأوروبية للسيدات، حيث من المتوقع أن تجذب نخبة من لاعبات الجولف على مستوى العالم.

ويتزامن موعد البطولة مع احتفالات أبوظبي السنوية باليوم العالمي لسيدات الجولف، التي تهدف إلى تشجيع النساء على ممارسة هذه الرياضة من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة ذات الصلة، وستشهد البطولة على هامشها تنظيم العديد من المنافسات وجلسات التدريب التفاعلية والتعريفية باللعبة، في نادي أبوظبي للجولف، وستحصل الفائزات على تذكار مستوحى من البطولة، فضلاً عن تذاكر درجة كبار الشخصيات لحضور البطولة.

وقالت إيفان خوداباخش رئيس الجولة الأوروبية لغولف السيدات: شهدت نسخة العام الماضي إقبالاً واسعاً من قبل اللاعبات اللاتي شاركن في النسخة الأولى من البطولة، والتي حظيت بنجاح كبير، نظراً لاحتضانها في أبوظبي التي تتمتع ببنية تحية متميزة وملاعب ذات مواصفات عالمية.

وأضافت: تساهم مبادرات اليوم العالمي لسيدات الجولف في تشجيع المرأة على ممارسة هذه الرياضة والحفاظ على نموها المستمر على مدى الأعوام القادمة، والذي يأتي في إطار خططنا الرامية إلى تحفيز السيدات في الإمارات على تعلم اللعبة وممارستها. يذكر أن «بيث ألن» توجت بالمركز الأول بتحقيقها 21 نقطة تحت المعدل في النسخة الأولى، وتعد البطولة من أولى البطولات الاحترافية التي أُقيمت في العاصمة أبوظبي لمحترفات الجولف.