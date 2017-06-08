3 فرق تحصل على تذاكر «مربع الذهب»

أبوظبي (الاتحاد)

تأهل فريقا الاتحاد للطيران والمكتب التنفيذي إلى المربع الذهبي لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بعد أن رفعا رصيدهما إلى 9 نقاط في المجموعة الأولى بنهاية الجولة الثالثة، وفي المجموعة الثانية، تأهل إلى نصف النهائي فريق مدارس الإمارات الوطنية بعد أن تصدر مجموعته أيضاً، فيما ينحصر التنافس على البطاقة الرابعة بين ثلاثة فرق هي مكتب الأمين العام، وفندق قصر الإمارات، ودائرة القضاء.

وجاء تأهل الاتحاد للطيران، بعد تصدره المجموعة الأولى بتسع نقاط من ثلاث جولات، حيث تبقى للفريق مباراة ويمكن أن يبتعد أكثر في الصدارة، وبالأرقام يعتبر الاتحاد للطيران هو الفريق الأبرز في مجموعته حتى الآن، بعد أن حافظ على سجله خالياً من الهزائم والتعادلات، ويضم أقوى هجوم برصيد 14 هدفاً وأقوى دفاع، حيث لم تتلق شباكه سوى هدفين، وسيكون أبرز الفرق المرشحة للفوز باللقب في حال واصل بمستواه الحالي.

واستحق فريق المكتب التنفيذي الوصول لنصف النهائي، بعد أن قدم مستويات متميزة، وحل في المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، حيث فاز في ثلاث وخسر واحدة، وسجل ثاني أقوى هجوم في المجموعة بـ 12 هدفاً، وثاني أقوى دفاع أيضاً، غير أن الفريق سيكون منافساً شرساً على بطاقة التأهل للمباراة النهائية، فيما ودعت باقي فرق المجموعة إدارة شؤون المواطنين ومركز خدمات المزارعين والمجلس الأعلى للأمن الوطني المنافسة، بعد أن قدموا مستويات فنية عالية أثرت التنافس في البطولة وزادت من قيمتها.

فرض فريق مدارس الإمارات الوطنية نفسه بقوة وتصدر المجموعة الثانية ليكون أول المتأهلين لنصف النهائي، وكشف عن قوته في مواجهة فرق شرسة شكلت ندية كبيرة في جميع المواجهات، وحصل على 9 نقاط من أربع مباريات بتسجيله ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة، فيما تصدر هجومه المجموعة برصيد 16 هدفاً، فيما انحصرت ورقة التأهل الثانية لنصف النهائي بين ثلاثة فرق في المجموعة هي مكتب الأمين العام والذي يدخل بفرصتي الفوز أو التعادل بعد أن جمع 6 نقاط في المركز الثاني، وفي حال فوزه سيتأهل بشكل مباشر، أما في حال تعادله، فتأهله يتوقف على نتائج الفرق الأخرى، فيما يحتاج فريقا فندق قصر الإمارات ودائرة القضاء للفوز وخسارة مكتب الأمين العام ليضمن واحد منهما التأهل، وينتظر أن تأتي المنافسة على ورقة العبور الأخيرة شرسة للغاية، كما يتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً مميزاً بملعب القبة.

ويتحدد مصير الفريق الرابع المتأهل لنصف نهائي البطولة اليوم في ختام مباريات المجموعة الثانية، حيث تقام مباراتان تجمع الأولى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة القضاء المرشح للتأهل في حال فوزه وتعثر مكتب الأمين العام، وربما تكون المباراة سهلة نسبة لانعدام حظوظ المنافس في التأهل، أما المباراة الثانية فتشهد مواجهة ساخنة بين مكتب الأمين العام وفندق قصر الإمارات، وينتظر أن تكون قمة الإثارة والتشويق نسبة لرغبة الفريقين في خطف بطاقة التأهل.

وتصدر هزاع المهيري، مهاجم فريق فندق قصر الإمارات، ترتيب الهدافين بعد تسجيله 6 أهداف في مرحلة المجموعات، وكان هزاع سجل أول سوبر هاتريك في البطولة جاءت في شباك فريق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وحل في المركز الثاني لاعب الاتحاد للطيران فيصل أبوهجلة برصيد 5 أهداف، فيما يتساوى في المركز الثالث 3 لاعبين بإحرازهم 4 أهداف، هم هشام عشرة من الاتحاد للطيران وجيروجيري من مدارس الإمارات، وسيكون الصراع مثيراً على لقب الهداف في المباريات المقبلة.