سيد الحجار (أبوظبي)

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» أمس اتفاقية تعاون مشترك مع كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة نبراس للطاقة، بهدف إقامة علاقة عمل مشتركة بين الجهات الثلاث في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة القائمة على أسس تجارية لبيع الكهرباء في الإمارات وقطر وأي بلد يتم الاتفاق عليه على الصعيد الدولي.

ووقع على الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، والمهندس فهد بن حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب بشركة الكهرباء والماء القطرية، والمهندس خالد محمد جولو، الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة «مصدر»، وعبدالستار محمد الرشيد، مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة الكهرباء والماء القطرية.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، على هامش توقيع الاتفاقية: «سعت (مصدر) لتعزيز الشراكات الاستراتيجية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب توظيف الخبرات التي تمتلكها (مصدر) وشركاؤها للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة».

وأوضح الرمحي أن «مصدر» قامت ببناء شبكة متكاملة من الشراكات في العديد من القطاعات، من أجل التصدي لتحديات الطاقة والتنمية المستدامة الملحة التي يواجهها العالم، فمنذ عام 2006، تعاونت الشركة مع الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الربحية لتوسيع نطاق انتشار الطاقة المتجددة وتعزيز اعتماد ممارسات التنمية المستدامة.