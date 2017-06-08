88 لاعباً في «القدرة القابضة» لطاولة الزهر

أبوظبي (الاتحاد)

تفتتح مساء اليوم بطولة شركة القدرة القابضة السابعة عشرة لطاولة الزهر التي تتجدد انطلاقتها، بصالة اتحاد المصارعة والجودو بمنطقة المشرف في أبوظبي (أرينا تيتان)، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة رئيس اتحاد المصارعة والجودو، وتستمر حتى يوم غد، ويشارك فيها 88 لاعباً من 19 دولة من عشاق اللعبة من المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق الدولة، والتي تتجدد إقامتها في ثوب جديد ورعاية جديدة رصدت لها جوائز نقدية وعينية قيمة مواصلة لرعاية الشركة الوطنية العالمية الرائدة لمختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية والمجتمعية.

وشهدت حركة التسجيل حماساً كبيراً من الراغبين حيث يتواصل التسجيل حتى قبل قرعة البطولة بنصف ساعة، والتي تجرى مساء اليوم قبل بدء المنافسات الرسمية، وذلك بإشراف اللجنة الفنية التي يرأسها ناصر التميمي مدير البطولة، وبحضور جميع المشاركين الذين تقدموا للمشاركة في البطولة، وفقاً للائحة وشروطها التي حددتها اللجنة المنظمة التي أكملت بدورها الترتيبات لإنجاح البطولة.

وكانت البطولة الماضية قد شهدت مشاركة 64 لاعباً من 17 دولة في مقدمتهم شباب الإمارات الذين بلغوا الأدوار النهائية التي تواصلت بنجاح، والتي أحرز لقبها للعام الثاني على التوالي ثائر أحمد اليماني بعد أن تغلب في المباراة النهائية على كارلوس اليأس عون الذي احتل المركز الثاني، فيما احتل المركز الثالث فايز عبد الهادي أبو صهيون، وحل رابعاً سمير باقري، بعد أن كشفت البطولة عن قاعدة كبيرة متزايدة للعبة الجماهيرية على مستوى الإمارات والوطن العربي، والتي تتجدد إقامتها وفقاً للوائح الدولية للعبة.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي راعي البطولة الجميع بمناسبة الشهر الفضيل، مؤكداً حرص شركة القدرة القابضة على استمرارها في دعم البطولة من منطلق الاهتمام بالرياضات التخصصية المجتمعية التي تضم العديد من الرياضيين على مستوى الدولة من مواطنين ومقيمين دون ممارسة لها، بعد أن وجدت طاولة الزهر اهتماماً كبيراً في كثير من بلدان العالم مما أكسبها شعبية وقاعدة عريضة.

وأضاف: لا شك أن البطولة التي بلغت عامها السابع عشر حققت الكثير من الأهداف التي أقيمت من أجلها بعد أن درج الاتحاد على تنظيمها وتسخير الإمكانات لها خلال شهر رمضان الفضيل، تقديراً للمشاركة المستمرة من الرياضيين المتخصصين في هذا المجال والذين حرصوا على الوجود في البطولات السنوية الماضية كملتقى خاص بتلك الفئة، على أمل أن تتواصل بصورة دورية تلبية لرغبات عشاق اللعبة الذين أبدوا رغبة استمرارها فكانت انطلاقتها المتجددة تلبية لتلك الرغبات.