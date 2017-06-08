الجزيرة وبلدية دبي يقصان شريط افتتاح «سيدات اليد»

العين (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم بالصالة الرياضية في نادي أصحاب الهمم بدار الزين بطولة سيدات كرة اليد بمشاركة 8 فرق وتستمر لغاية الخميس المقبل، وتشهد الانطلاقة مباراتين لحساب المجموعة الأولى يلتقى في الأولى عند العاشرة مساءً فريقا الجزيرة وبلدية دبي، تعقبها في الحادية عشرة المباراة الثانية، وتجمع فريقي نسور قرطاج وسيدات تونس، وسيتم عقب نهاية المباراة الأولى الإعلان عن الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية خلال الحفل الذي يتضمن دخول الفرق المشاركة، ثم مصافحة معالي الشيخ سعيد بن طحنون للاعبات المباراة الثانية، والتقاط الصور التذكارية.

ويتطلع فريق الجزيرة للفوز في بداية مشواره، متسلحاً بنجومية لاعباته من بنات الإمارات إلى جانب المحترفات الجدد من مصر وتونس واللواتي تم التعاقد معهن للمشاركة مع الفريق، إلى جانب المحترفة السابقة المصرية شيماء عبد الحميد ليكملن منظومة الفريق الذي يعتبر الأقوى وأحد الفرق المرشحة للفوز بالبطولة، في ظل سيطرته على جميع البطولات الرسمية بساحات اللعبة في الدولة، والتي تقوده المدربة الجزائرية جميلة نائلي.

ويدرك فريق بلدية دبي والذي يعتمد على لاعباته من بنات الإمارات، صعوبة المهمة عندما يواجه فريقاً كبيراً بحجم فريق الجزيرة.

وتجمع المباراة الثانية فريقي نسور قرطاج مع سيدات تونس في ديربي تونسي على أرض الإمارات، ويضم الفريقان نخبة من اللاعبات المميزات بساحات اللعبة وتقود المدربة هند صليح فريق نسور قرطاج، بينما يقود المدرب فوزي عاشور سيدات تونس.

تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ضمن كل مجموعة ويتأهل بختامها متصدر ووصيف كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام الأربعاء المقبل بنظام المقص لتحديد طرفي نهائي البطولة والمقرر له 15 يونيو، ويسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.