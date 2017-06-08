سكاي دايف يحلق بلقب «طائرة السيدات» في بطولة العين

العين (الاتحاد)

توج معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان راعي بطولة العين الرمضانية، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، فريق سكاي دايف بلقب بطولة الكرة الطائرة للسيدات، وتسلم الفريق الميداليات الذهبية والجائزة المالية للبطولة وقدرها 60 ألف درهم، كما حصل فريق أونلي فريش دبي على الميداليات الفضية و40 ألف درهم، بينما حصل فريق الوصل على المركز الثالث والميداليات البرونزية ومبلغ 20 ألف درهم. حضر مراسم التتويج الدكتور عبدالله سالم الوحشي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومسلم أحمد المدير التنفيذي، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة. قدم فريقا سكاي دايف وأونلي فريش دبي مباراة ستظل عالقة لفترة طويلة في الذاكرة، لما حملته من إثارة وندية وتشويق وقوة كبيرة طوال شوطيها اللذين حسمهما فريق سكاي دايف موزعاً جهده عبرهما ببراعة وإتقان، وجاءت نتائجهما 25/‏20 و26/‏24.

دخل الفريقان سريعاً إلى أجواء المباراة التي لم تمر بمرحلة جس النبض، إذ سرعان ما بادر فريق أونلي فريش دبي بالهجوم القوي والضربات الساحقة، خاصة من الثنائي القوي نيرمالا وأبراهام، حيث كانت كل تسديدة من هذا الثنائي تسبب إرباكاً كبيراً لدفاعات سكاي دايف الذي تعامل مع الهجوم الضاغط ببراعة ولم يستنفد لياقته البدنية بل وزع جهده على مدار الشوطين. واستعاد سكاي دايف زمام المبادرة وتفوق على منافسه بتسديدات الثنائي المكون من التركية شاهين والروسية ناتاليا، وتمكن من إنهاء الشوط الأول لصالحه، بفضل التكتيك الهادئ الذي أدى به الشوط لينتهي بنتيجة 25-20. أظهر فريق أونلي فريش دبي قوة كبيرة، ولكن اندفاعه الزائد والجهد الكبير الذي أرهق اللاعبات، إذ سرعان ما بدا الإعياء عليهن، حيث تساوى الفريقان طوال النصف الأول من هذا الشوط بست نقاط لكلٍ، ثم ما لبث أن تفوق اسكاي دايف موسعاً الفارق لأربع نقاط، وشعر فريق أونلي فريش بالخطر وكثف جهوده وما تبقى من لياقته ولاحق منافسه نقطة بنقطة، لتفصل بين الفريقين نقطة وحيدة استطاع سكاي دايف خطفها من أونلي فريش لينتهي الشوط الثاني لصالح سكاي دايف دبي بنتيجة 26-2، ويحسم الفريق اللقاء بشوطين نظيفين. وفي المباراة الأولى لتحديد المركز الثالث، تمكن فريق الوصل من إنهاء مغامرة فريق اسبريا الإيطالي بالفوز عليه في الشوطين بنتيجة 25-16 و 25-14.

من ناحية أخرى، افتتحت أمس الأول سباعيات كرة القدم للسيدات باستاد طحنون بن محمد بالقطارة، بحضور معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان راعي البطولة، وفي أول المباراة وضمن المجموعة الأولى، وجه فريق نادي أبوظبي الرياضي «أ» إنذاراً شديد اللهجة لبقية المنافسين بعدما اكتسح فريق حفيت بنتيجة 15/‏ صفر في لقاء من طرف واحد في كل شيء، لدرجة أن فريق حفيت لم يقد هجمة واحدة على مرمى المنافس على مدار الشوطين.

أحرز أهداف أبوظبي ميساء ثلاثة أهداف «هاتريك»، وميرناندو ثلاثة أهداف «هاتريك»، وهدفان لكل من شاهيناز وسيرفتش وحليماتو وأوبي، وهدف وحيد لسلوى. أدارت المباراة نجاة حسن وريم فهد. ولم يختلف الوضع في المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة، بل سارت الأمور على نفس المنوال، حيث أمطر فريق رويال «ب» مرمى المدفعجية السوداني بدرزن أهداف «12/‏صفر» تبادل في تسجيلها اللاعبات نعمة 7 أهداف ومريم 4 أهداف ونسرين هدف وحيد، وأدار المباراة الحكمان يحيى الملا وأحمد الغيص. وفي المجموعة الثانية التي شهدت مباراة واحدة تغلب فريق كوستا على التحدي بخماسية نظيفة، فيما فاز فريق رويال «أ» على «رد باندر» بسباعية نظيفة ضمن المجموعة الثالثة.

وتتواصل المنافسات اليوم بإقامة أربع مباريات تجمع بين المدفعجية السوداني وحفيت، رويال «ب» ونادي أبوظبي الرياضي «أ» من المجموعة الأولى، ونادي أبوظبي الرياضي «ب» وكوستا من المجموعة الثانية، ثم الفريق الهندي وريد باندر من المجموعة الثالثة، وتبدأ اللقاءات الساعة التاسعة و45 دقيقة.