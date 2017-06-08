محمد يوسف يحلم بارتداء قميص المنتخب

دبي (الاتحاد)
يعتبر محمد يوسف لاعب فريق القيادة العامة لشرطة دبي، والبالغ من العمر 14 عاماً، هو أصغر لاعب في بطولة سلة الكراسي، وظهر اللاعب مع فريقه منذ انطلاقة البطولة، وشارك معه في كل المباريات مقدماً مستوى جيداً في مواجهة لاعبين كبار ومحترفين أجانب.
وكان الظهور في البطولة الحالية هو الأول للاعب الصغير الذي قال إنها المرة الأولى التي يشارك فيها في بطولة رسمية لكرة السلة بالكراسي المتحركة، مبيناً أنه خضع لتدريبات مكثفة في الفترة الماضية ليكون جاهزاً للمشاركة، مشيراً إلى صعوبة لعبة سلة الكراسي التي تحتاج إلى قدرات بدنية كبيرة، ومهارات فنية عالية، لأنها تتميز بطبيعة خاصة وتختلف بشكل كبير عن الرياضات الأخرى.
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