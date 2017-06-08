سعيد بن مكتوم: «ناس» تجذب النجوم

دبي (الاتحاد)

تقدم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته ودعمه وتوجيهاته التي وضعت دورة ند الشبا الرياضية في صدارة الأحداث الرياضية والمجتمعية، وقال: الدورة تواصل ريادتها وتقدم الكثير للقطاع الرياضي من خلال جذب نجوم وأبطال في مختلف الرياضات من داخل وخارج الدولة، وإضافة المزيد من الرياضات إلى برنامج المنافسات الذي شهد ارتفاعاً في عدد الرياضات وبلغ 9 رياضات، كما تمنح الدورة الفرصة للرياضيين الإماراتيين لمواجهة أقوى المنافسين ورفع مستوياتهم وزيادة خبرتهم حتى أصبح لدينا لاعبون إماراتيون في جميع الرياضات مؤهلون للمنافسة على الألقاب، وهو أحد أهم مكاسب هذه الدورة.

وأشاد بأداء لاعبي فريق «أنكل سعيد» وتأهلهم للمباراة النهائية للعام الرابع على التوالي في بطولة الفرق للبادل تنس، وقال: المستوى الفني لهذا العام شهد ارتفاعاً وندية من خلال زيادة عدد ممارسي رياضة البادل تنس، التي ولدت من خلال هذه الدورة وانتشرت في مختلف مدن الدولة، وعبر عن ثقته بقدرة الفريق على الاحتفاظ باللقب للعام الرابع لما يضمه من نخبة من اللاعبين المميزين، بفضل الإعداد الجيد لهذه الدورة التي تمثل قمة التنافس للاعبي البادل تنس في الدولة.