«المفاجأة» يحرز كأس طائرة «ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

أحرز فريق «المفاجأة» كأس الكرة الطائرة ضمن دورة ند الشبا الرياضية المقامة حالياً بمجمع ند الشبا، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق دبي 2020 مساء أمس الأول بنتيجة 3-1، بنتائج الأشواط (24-26، 29-27، 25-21)، فيما حقق فريق دبي 2021 الميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد فوزه على فريق الحزم بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بنتائج (17-25، 26-24، 25-21، 25-20) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

حضر مراسم تتويج الفائزين والجوائز الشخصية الشيخ سالم القاسمي رئيس اتحاد المبارزة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ويوسف الملا رئيس اتحاد الطائرة، وحسن المزروعي مدير الدورة.

أما عن تفاصيل المباراة النهائية، فقد جاءت حماسية بين الفريقين، وافتتح دبي 2020 التسجيل من المباراة، متقدماً بنقطتين على المفاجأة الذي تمكن من العودة سريعاً والحصول على نقطة قبل أن يتقدم دبي 2020 مرة أخرى.

كانت السيطرة في البداية لفريق دبي 2020، لكن «المفاجأة» تمكن سريعاً من العودة عن طريق الإرسالات القوية وأخطاء فريق دبي 2020، ليتمكن من التعادل قبل أن يسدد عامر غلام لاعب دبي 2020 ضربة قوية على المفاجأة تحصل بها على نقطة أخرى للتقدم، مكرراً الضربة للمرة الثانية ليعطي التقدم لفريقه، لتتواصل الإثارة مرة أخرى بين الفريقين طوال الشوط بين الإرسالات القوية والضربات، وسط تبادل متكرر للنقاط بين الفريقين حتى تصل النتيجة إلى 23-23، وتمكن فريق دبي 2020 من حسمه بالفوز 26-24.