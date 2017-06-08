150 لاعباً يتنافسون على ألقاب المصارعة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم في الخيمة الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، منافسات بطولة المصارعة، ويشارك في البطولة التي تنظم على مدار يومين، 150 لاعباً من أبطال الإمارات بجانب المقيمين في الدولة من مواليد 2000 و2001 و2002، في 10 أوزان، هي وزن 32، وزن 35، وزن 38، وزن 41، وزن 47، وزن 53، وزن 59، وزن 66، وزن 73، وزن 85.

وتبدأ عملية الوزن في الخامسة مساء اليوم، وتعقبها منافسات الأدوار التمهيدية اليوم في تمام التاسعة مساء. وتقام البطولة تحت مظلة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، وتشرف عليها لجنة فنية برئاسة السيد شعبان، ولجنة تحكيم مكونة من حكام دوليين من حكام الاتحاد.

وأكد السيد شعبان أن أولمبياد الضباط محطة مهمة للمصارعة، خاصة أنها تأتي عقب نهاية الموسم، مشيراً إلى أن البطولة في النسخة الحالية تأتي في إطار استعدادات المنتخب للبطولة الآسيوية، والتي تقام في تايلاند يوليو المقبل.

وقال «المشاركة في أولمبياد الضباط الرمضاني فرصة جيدة لإعداد لاعبي المنتخب الوطني المشارك في البطولة الآسيوية، نسبة لتعذر إقامة معسكر خارجي في هذا التوقيت لظروف امتحانات الطلاب، وبالتالي، فإن البطولة جاءت في توقيت جيد للوقوف على مستويات اللاعبين قبل الانطلاق للمشاركة في تايلاند. وأشار رئيس لجنة المصارعة إلى أن البطولة تقام طبقا لقواعد الاتحاد الدولي للمصارعة، تحت إشراف طاقم تحكيم دولي وتتطبق أحدث التقنيات في إدارة البطولة، وكما كشف عن وجود جوائز مالية لأصحاب الثلاثة مراكز الأولى.

ويتوقع شعبان منافسات قوية بين المشاركين، خاصة في ظل وجود أبطال الإمارات، ومن المنطقة العربية ومن أوروبا.

وتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة للأولمبياد برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي على إتاحة الفرصة لبطولة المصارعة في كل الدورات الماضية من الحدث الرياضي الكبير.