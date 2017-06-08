مواجهتان في نصف نهائي «حكومة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز فريق ضمان على مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 3- 0، وتفوق فريق صناعات على أبوظبي للإعلام بالنتيجة ذاتها ضمن المجموعة الأولى، التي تصدرها بنهاية المرحلة صناعات بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وتأهل معه إلى ربع النهائي ضمان بعد أن جمع 6 نقاط، وذلك في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة حكومة أبوظبي لخماسيات كرة القدم في نسختها الرابعة، والتي تنظم للمرة الأولى ضمن أولمبياد الضباط، وتقام جميع مبارياتها على صالتي المقطع والدوم، بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

وفي المجموعة الثانية، فاز فريق دائرة المالية على مساندة 5- 0 ليقوده هذا الفوز الوحيد لمرافقة بلدية منطقة الظفرة إلى المراحلة التالية، وفي المجموعة الثالثة، تغلب أدنوك «ب» علي هيئة الإمارات للهوية بنصف درزن ليتصدر المجموعة بـ9 نقاط، وتأهل برفقته بلدية أبوظبي الذي فاز على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 7 – 3، ليحل ثانياً بـ 6 نقاط، أما في المجموعة الرابعة، فحافظ أدنوك «أ» على تفوقه في البطولة، وفاز على موانئ أبوظبي 5 – 0، وتأهل الفريقين معاً بتحقيق الأول لـ9 نقاط والثاني 6 نقاط. وجمعت مباريات ربع النهائي أمس صناعات مع دائرة المالية، وبلدية الظفرة مع ضمان، وأدنوك «ب» مع موانئ أبوظبي، وأدنوك «أ» مع بلدية أبوظبي، وتلتقي الفرق الأربعة الفائزة اليوم في نصف نهائي البطولة.