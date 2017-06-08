ماجد البلوشي يتصدر الرماية في «أولمبياد الضباط»

أبوظبي (الاتحاد)

إثارة كبيرة شهدتها منافسات الرماية للرجال ببطولة نادي ضباط القوات المسلحة الرياضية المفتوحة أمس الأول بميدان الرماية بنادي كراكال، ضمن بطولة نادي ضباط القوات المسلحة الرمضانية في نسختها الحادية والعشرين والمقامة في العاصمة أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي ونادي ضباط القوات المسلحة.

وفصلت نقطة واحدة فقط 4 من الرماة عن بلوغ العلامة الكاملة «100 نقطة» في الدوري التمهيدي، الذي أقيمت منافساته لمسافة 10 أمتار، وشارك فيها 55 رامياً تأهل منهم 30 إلى نصف النهائي الذي يقام الاثنين المقبل.

وتصدر المنافسة مع ختام دورها الأول ماجد البلوشي، وحل محمد سلطان البلوشي ثانياً، وسعيد سالم المري ثالثاً، وحميد عبد الله المرزوقي رابعاً، وحقق كل من الأربعة الأوائل 99 نقطة، في مؤشر واضح على قوة المنافسة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها المشاركون.

وحقق 5 من المتأهلين 98 نقطة، وتلاهم 3 بـ97 نقطة و6 (96 نقطة) و7 (95 نقطة) واثنان بـ94 نقطة وثلاثة 93 نقطة.