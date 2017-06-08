«ماكلان» يحلّق بلقب الجولة السادسة لكأس زايد

عصام السيد (ستوكهولم)

حلق الجواد «ماكلان» لاستول أبيرتيف وبلومجفست بي، وبإشراف المدربة بودل بلومجفست، وبقيادة الفارسة السويدية آنا بيلروث، بلقب الجولة السادسة لكأس زايد للخيول العربية الأصيلة، فيما ظفرت الفارسة الألمانية ستيفاني هوفر على صهوة الفرس «حرة» للنجيفي ريسنج، وبإشراف بيا هولم، بلقب الجولة السابعة لمونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للسيدات، والذي أقيم أمس الأول وسط حضور جماهيري كبير وغير مسبوق، بمضمار حديقة «جاردت» العشبي في العاصمة السويدية ستوكهولم، ضمن فعاليات النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، حيث جاء الحضور الجماهيري كبيراً لمتابعة السباقات التي تزامنت مع احتفالات السويد باليوم الوطني، حيث أقيم مهرجان حاشد للفروسية تألف من 6 أشواط، إلى جانب سباق مخصص للأطفال على صهوات خيول «البوني».

وتأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

تميز سباق كأس زايد الذي خصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1500 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 35 ألف يورو، بالإثارة والتشويق في ظل مشاركة 10 خيول من فرنسا وروسيا وبريطانيا، إلى جانب ثلاثة ممثلين فقط من السويد.

واستطاع الجواد «ماكلان» صاحب الأرض أن يكسب منافسيه من خلال القيادة المحنكة للفارسة آنا بيلروث التي تلقت تعليمات من والدتها المدربة بوديل بلومجفست باتباع حدثها في السباق، وبالفعل تمكنت من إرضاء الجمهور السويدي الغفير الذي شجعها بحرارة.