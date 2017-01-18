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الجناح مثال حي على التأقلم مع البيئة القاسية
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تاريخ النشر: الأربعاء 18 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

أعلن إكسبو 2020 دبي أمس، عن رؤيته الشاملة للمساعدة في تسريع وتيرة التحرك نحو مستقبل أكثر إشراقاً وإبداعاً، ويتمثل ذلك في جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي الذي تعتبره صرحاً ملهماً لجيل جديد من الحريصين على رخاء العالم.

وسوف يتم للمرة الأولى عرض المخططات الخاصة بهيكل الجناح الذي سيقام في قلب موقع «إكسبو 2020 دبي» الممتد على مساحة 4.38 كم مربع بمنطقة دبي الجنوب، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة بين 16 و19 يناير في جناح إكسبو 2020 دبي.

ومن المنتظر أن يجتذب الجناح زوار إكسبو 2020 دبي، وخصوصاً الأطفال والشباب المهتمين بالعلوم وأفضل ممارسات الاستدامة، التي هي شعار أساسي لدى إكسبو.

وسيستمر الجناح في مهمته التعليمية الملهمة، ليصير مركز استكشاف بعد إسدال الستار على الحدث العالمي في أبريل 2021.

وتتواءم طموحات إكسبو 2020 دبي مع طموح الإمارات العربية المتحدة التي أعطت أولوية لقضية الاستدامة، بحيث تحتل موقعاً محورياً في استراتيجية الحكومة، بحسب ما ورد في رؤية الإمارات العربية المتحدة للعام 2021 والمبادرات الكثيرة المتعلقة بالاستدامة في البلاد. ... المزيد
     
 

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