الإمارات تطلق صندوقاً لمشاريع الطاقة المتجددة في «دول الكاريبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أسست الإمارات صندوق منح جديداً بقيمة 50 مليون دولار لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر البحر الكاريبي، بحسب بيان أمس.

ويمثل صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، الذي أطلقته معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، أكبر استثمار في قطاع الطاقة النظيفة في منطقة البحر الكاريبي، ويعد خطوة مهمة في تطوير العلاقات بين دولة الإمارات وبلدان تلك المنطقة.

ويتولى صندوق أبوظبي للتنمية تقديم التمويل، في حين تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي إدارة المبادرة التي ستنفذها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

يُذكر أن الإعلان عن تأسيس الصندوق، الذي يرفع المساعدات المالية التي تقدمها الإمارات لتطوير الطاقة المتجددة منذ العام 2013 إلى قرابة مليار دولار، تم على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، في إطار الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».