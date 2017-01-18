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بقيمة 50 مليون دولار

الإمارات تطلق صندوقاً لمشاريع الطاقة المتجددة في «دول الكاريبي»
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تاريخ النشر: الأربعاء 18 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أسست الإمارات صندوق منح جديداً بقيمة 50 مليون دولار لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر البحر الكاريبي، بحسب بيان أمس.

ويمثل صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، الذي أطلقته معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، أكبر استثمار في قطاع الطاقة النظيفة في منطقة البحر الكاريبي، ويعد خطوة مهمة في تطوير العلاقات بين دولة الإمارات وبلدان تلك المنطقة.

ويتولى صندوق أبوظبي للتنمية تقديم التمويل، في حين تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي إدارة المبادرة التي ستنفذها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

يُذكر أن الإعلان عن تأسيس الصندوق، الذي يرفع المساعدات المالية التي تقدمها الإمارات لتطوير الطاقة المتجددة منذ العام 2013 إلى قرابة مليار دولار، تم على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، في إطار الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».

وبهذه المناسبة، قالت معالي ريم الهاشمي: «نعتز ببدء هذا الفصل الجديد من العلاقات المتميزة مع دول البحر الكاريبي، إذ لم يعد المحيطان اللذان يفصلان بين دولنا حاجزاً بيننا كما كانا. وبهذا الإعلان، ننظر بعيون جديدة وحماس متزايد إلى أسواق أخرى واعدة. ويسرنا أن نوحد جهودنا في إطار صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، الذي يمثل إنجازاً مهماً على طريق تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة». ... المزيد
     
 

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